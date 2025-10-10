Новини
Любопитно »
Разкриха тайната на Великденския остров: Ето как са местени гигантските фигури (ВИДЕО)

Разкриха тайната на Великденския остров: Ето как са местени гигантските фигури (ВИДЕО)

10 Октомври, 2025 19:01 1 385 8

  • тайна-
  • великденски остров-
  • статуи-
  • фигури-
  • преместване-
  • движение

Тежестта на огромните статуи варира между 12 и 80 тона

Разкриха тайната на Великденския остров: Ето как са местени гигантските фигури (ВИДЕО) - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Произходът и начинът, по който са били издигнати прочутите каменни статуи на Великденския остров, дълго време оставаха сред най-големите археологически загадки в света. Ново изследване обаче предлага убедително обяснение на механизма, чрез който тези монументални фигури — известни като моаи — са били премествани.

Статуите, чиято маса варира между 12 и 80 тона, от векове пораждат въпроса как древната цивилизация на острова е успявала да ги транспортира на големи разстояния и да ги издига изправени по склоновете.

Разкриха тайната на Великденския остров: Ето как са местени гигантските фигури (ВИДЕО)

Според ново проучване, публикувано от екип американски учени, моаите са били „разхождани“ до крайните си позиции чрез специфична техника с въжета. Използвайки 3D моделиране и експериментални реконструкции, антрополозите доказват, че статуите са били люшкани встрани в зигзагообразен ритъм, което им е позволявало постепенно да се придвижват напред.

Един от авторите на изследването, професор Карл Липо от Университета „Бингхамтън“ в Ню Йорк, обяснява, че движението е било изненадващо ефективно: „След като статуята започне да се люлее, преместването ѝ не е трудно — хората дърпат с една ръка. Движи се бързо и с малко усилия. Най-трудно е началното задвижване.“

По-ранни теории предполагаха, че фигурите са били пренасяни легнали и влачени с помощта на дървени ски или ролки — процес, изискващ десетки участници и значителен физически ресурс. Новите данни обаче сочат, че жителите на Рапа Нуи (както е местното име на острова) са използвали значително по-интелигентен метод.

Чрез привързване на въжета от двете страни на главата и последователно дърпане напред-назад, статуята се е люшкала странично и се е придвижвала напред, имитирайки „ходене“.

Екипът на професор Липо и колегата му професор Тери Хънт от Университета на Аризона създава прецизен 3D модел на моай, за да анализира кои елементи от формата му благоприятстват движението. Установено е, че фигурите са били преднамерено оформени с D-образна основа и лек наклон напред, което улеснява придвижването при люлеене.

За да проверят хипотезата в реални условия, учените изработват реплика на моай с тегло 4,35 тона, идентична по форма и пропорции на оригиналите. При експеримента група от едва 18 души успява да премести модела на разстояние от 100 метра за 40 минути — значително по-бързо от предишни опити с традиционни методи за влачене.

„Физиката потвърждава нашите наблюдения. Колкото по-голяма е статуята, толкова по-добре работи този принцип. Това е единственият начин, по който такива колоси могат да бъдат придвижвани“, заявява проф. Липо.

Резултатите съвпадат и с устните традиции на местните жители, според които статуите са „вървели“ от каменоломните до своите ритуални платформи. Допълнителни доказателства предоставя анализът на така наречените „пътища на моаите“, които пресичат острова. Археолозите установяват, че тези пътища са били специално оформени с вдлъбнат профил, широк около 4,5 метра — форма, която стабилизира люлеенето и подпомага „разходката“ на фигурите.

Намерени са и статуи, паднали край пътя, под чиито „крака“ има следи от опити за изправяне чрез изкопаване — допълнително потвърждение, че жителите на Рапа Нуи са разбирали механиката на това движение.

Моаите са монолитни човешки фигури, изсечени между 1250 и 1500 г. сл. Хр. от вулканичен туф. Общият им брой е около 887, а средната височина — около четири метра. Повечето от тях са обърнати с лице към вътрешността на острова, като се предполага, че са представлявали обожествени предци и символи на властта.

Според археолозите тяхното предназначение е било духовно — да наблюдават и закрилят селищата. Само няколко статуи са обърнати към океана, вероятно за да помагат на мореплавателите да намират суша.

Новите данни променят представите за техническите умения на древните жители на Великденския остров и подсказват, че тяхната инженерна мисъл е била значително по-развита, отколкото се е предполагало досега.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    8 0 Отговор
    Вярвайте на нАуката....хи хи хи

    19:04 10.10.2025

  • 2 Пич

    9 0 Отговор
    Ама че глупаци !!! Нямат си работа стотици години всички жители освен да дърпат статуи !? Разните инженери са уникални глупаци !!! Не вярвате ли ?! Ето , сега за вас ще създам една теория която ще е много по правдоподобна и лесна за изпълнение ! Аз бих оформил големият камък като цилиндър , ще дотъркаляме цилиндъра много по лесно до определеното място , и статуята ще се изреже направо там !!!

    19:12 10.10.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    7 1 Отговор
    Пълни глупости

    19:14 10.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Там е бил осмият континент.Има го на каменният глобус намерен в Плиска.

    19:16 10.10.2025

  • 5 да бяха питали

    4 1 Отговор
    Британците -те Знаят как се местят чак до ЛОНДОН

    19:20 10.10.2025

  • 6 Много ясно

    4 0 Отговор
    И разбира се, преди да ги преместят, вождът е събирал племето вечерта, включвал е лаптопа и е демонстрирал на аборигените целия архитектурен план, чрез 3Д моделиране. Поне са били достатъчно интелигентни, за да не строят аквапарк Атлантида и хотел с колектор в дерето.

    19:32 10.10.2025

  • 7 Ха, ха

    3 0 Отговор
    с камък 100 кила и баба ми може…
    Я с 20 тона да видим…

    20:03 10.10.2025

  • 8 Опааа

    1 0 Отговор
    Събиноооооооо! Мисиркоооо!

    20:11 10.10.2025