Жена намери 3-метров хищник в кухнята си (СНИМКИ)

77-годишна жена от Флорида намери гигантски алигатор в кухнята си. Мери Уисхусен се събудила около 3:30 през нощта, след като чула силни шумове в собствената си кухня. Първоначално се уплашила, че в дома ѝ са нахлули крадци. Вместо обирджии обаче, тя се натъкнала на алигатор, дълъг повече от 3,5 метра.

"И неговото красиво лице ме гледаше така, все едно беше у дома си", сподели жената пред Spectrum News. Тя веднага се обадила да сигнализира на полицията, а след това се заключила в спалнята си, докато помощта пристигне. Малко по-рано през деня съседка на Уисхусен забелязала хищника на улицата.

Пристигналите полицаи повикали специалисти по залавяне на алигатори, които успели да изведат животното от къщата. Алигаторът е нанесъл незначителни материални щети на дома, съобщиха местните власти.

An 11-foot alligator has been detained for breaking and entering a Florida home after its resident woke up to find the reptile taking over her kitchen. https://t.co/rQnIh56EGQ pic.twitter.com/GjmvU5x4MF