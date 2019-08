Райна в прегръдките на друг любим

През последните седмици Райна засипва социалните мрежи с изкусителни кадри от романтичните екзотични ваканции, които споделя с ММА боеца Валери Тюлеков.

Тези дни обаче, фолкдивата изненада почитателите си, като се показа с... нов приятел, съобщават от "Планета". Кадрите, които изпълнителката качи в социалните мрежи, предизвикаха бурни коментари.Те са от красивата местност Попина лъка над Сандански и хижа Беговица.

Райна си подари няколко прохладни дни в планината със свои приятели, а до нея неизменно бе нейният любим - немската овчарка Фера, която изпълняваше всяка нейна команда. Кучето е на брат ѝ Огнян, но е точно толкова предано и към популярната му сестра.

🧿 #2019 #dog #mountain #me #mood #morning #beautiful #pirin #natural #nature #lovely #lovelyday #mood #doglovers #dayoff #spirit 🧿

