Пеликан влезе в ресторант и... (ВИДЕО)

Клиентите на австралийски ресторант останали потресени, когато пеликан влязъл и съвсем невъзмутимо се наредил на опашката пред касата, за да чака търпеливо.

Един от учудените клиенти заснел удивителната случка, станала в заведение на самообслужване в град Кима, щата Нов Южен Уелс, съобщава агенция UPI.

Джак Симпсън, който снимал действията на достолепната птица в заведението "Карго уорф", запечатал как пеликанът спокойно влиза през входната врата и се наредил на виещата се пред касата опшашка, за да чака своя ред.

