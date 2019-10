Четири красавици станаха „Мис Земя 2019“ (СНИМКИ)

Тематичният конкурс за „Мис Земя“, посветен на околната среда, тази година има четири победителки.

Четирите титли тази година бяха разпределени между претендентките от Пуерто Рико, САЩ, Чехия и Беларус.

Победителките в конкурса за красота „Мис Земя 2019“ бяха короновани на 26 октомври.

Presenting the new #Queens of #MissEarth:

Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from #PuertoRico

Miss Air 2019 - Emanii Davis from the #USA

Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from #CzechRepublic

Miss Fire 2019 - Alisa Manyonok from #Belarus



HAVE A #GREAT DAY🌍🌿 pic.twitter.com/q7krQyTJfh — 💜Queen💜 (@AlanaBlessed) October 27, 2019

Първа сред тях бе пуерториканския модел Нелис Пиментел, която получи короната на "Мис Земя".

Let us all welcome the new queens of #MissEarth:

Miss Earth 2019 - Nellys Pimentel from Puerto Rico

Miss Air 2019 - Emanii Davis from the USA

Miss Water 2019 - Klara Vavruskova from Czech Republic

Miss Fire 2019 - Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/s51tSGHM9N — Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019

Емания Дейвис от САЩ получи короната на "Мис Въздух" и второ място.

25-годишната Девис е завършил юридическа програма на университета DePaul и е аспирант в Държавния университет Валдоста, гласи съобщени на EinNews.

Чешката манекенка Клара Ваврускова беше отличена като „Мис Вода”, а титлата - "Мис Огън" отиде при Алиса Маненюк, беларуска волейболистка, която живее в Русия.

Here are the Final Four delegates for #MissEarth2019:

Belarus

Czech Republic

USA

Puerto Rico pic.twitter.com/d9P3uUCQu6 — Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019

Филипини