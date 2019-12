Последните СНИМКИ на умиращ мъж разтърсиха света

87-годишен мъж от Уисконсин си пожела нещо в последния ден от живота си – да изпие по бира със синовете си. Желанието му беше сбъднато, а снимката обиколи буквално целия свят.

Норберт Схем страдал от неизлечима болест и имал последни часове живот, когато го попитали какво иска. Синовете и внуците му веднага пристигнали с ледено студени бири и зарадвали най-близкия си човек в последните му мигове.

Внукът му Адам Схем споделя снимката, която моментално обикаля всички социални мрежи. На нея се вижда как Норберт се наслаждава на бутилка бира заедно със съпругата си Джоана и синовете – Боб, Том и Джон.

Фотосът е споделен над 31 000 пъти и е харесан от повече от 320 000 интернет потребители.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW