Светлана отпразнува имения ден на бебето си с парти за 10 бона

Мило наше дете, наше щастие, сърце наше! Днес е твоят празник, но празникът е двоен за нас, твоите родителите, защото откакто избра нас за свое семейство, животът ни се изпълни с безкрайна любов! Бъди здрава и нека Света Анна те закриля по пътя ти! Нека невинните ти детски очи винаги искрят от радост, върви ръка за ръка с късмета през живота! Носи името си с гордост! Честит Имен ден! Обичаме те! @hristian_gushterov ❤️

A post shared by SVETLANA (@svetlanagushterova) on Dec 9, 2019 at 10:15am PST