Баба си поръча стриптийзьор в старчески дом

Британска баба сбъдна най-съкровената си мечта, след като си поръча стриптизьор, който да ѝ танцува в старческия дом, в който е настанена, разказва вестник Sun.

Според изданието, институцията разполага с „дърво на желанията“, на което гостите могат да прикачват бележки с най-съкровените си мечти.

Една от пенсионерките, 89-годишната Джоан, поискала стриптийзьор в костюм на пожарникар, който да дойде в старческия дом и да ѝ потанцува.

Както съобщи управителят на институцията, служителите се опитват да помогнат на възрастните хора да живеят пълноценен живот, така че желанието на Джоан било изпълнено.

По думите на пенсионерката представянето на момчето ѝ позволило „да се почувства отново млада“.

