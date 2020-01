Авиокомпания ще използва гориво от боклук

Американска авиокомпания обяви, че преминава към гориво от боклук, за да помогне в битката с глобалното затопляне.

Авиопревозвачът "ДжетБлу" (JetBlue Airways) в понеделник, че планира да стане въглеродно неутрална компания по отношение на всички свои вътрешни полети до юли 2020 г. За целта компанията ще използва алтернативно гориво за своите самолети, излитащи от международното летище на Сан Франциско.

Горивото от рециклирани отпадъци, би трябвало драстично да намали вредните емисии, които нанасят толкова сериозни щети на околната среда.

Иновативното решение е част от еко политиката на компанията, която се старае да въвежда все повече практики, подпомагащи опазването на природата, съобщи телевизионният канал CBS на своята интернет страница.

Горивото се произвежда от финландската компания Несте. То се изработва чрез сепарирането и рециклирането на отпадъци и излъчва до 80% по-малко вредни вещества в атмосферата, в сравнение с традиционното самолетно гориво.

"ДжетБлу" изпълнява 17 полета дневно от калифорнийския град Сан Франциско.

От авиокомпанията побързаха да успокоят своите клиенти, заявявайки, че добавянето на "чистото" гориво няма да бъде начислявано в цената на билетите.

Авиоиндустрията от години понася жестоки критики заради огромното количество вредни емисии, които се изпускат в атмосферата. Отделяните при горенето на авиогоривото газове, като въглероден диоксид, азотен оксид и други, засилват многократно парниковия ефект.

Авиационната индустрия опитва да се бори с изменението на климата, като се старае да намали наполовина своите емисии на парникови газове до 2050 г.

Като част от програмата за намаляване на замърсяването, което създава, от "ДжетБлу" обявиха, че ще финансират проекти за построяването на соларни и вятърни електроцентрали на места, където още използват въглеводороди.

Ще бъдат дадени пари и за разработката на методи за улавяне на метана, изпускан от традиционните сметища и повторната му употреба.

