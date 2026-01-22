Новини
България »
Всички градове »
"Да, България": Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Пеевски

"Да, България": Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Пеевски

22 Януари, 2026 20:30 1 222 22

  • да българия-
  • софийска градска прокуратура-
  • досъдебно производство-
  • делян пеевски

Производството е заради потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало"

"Да, България": Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По сигнал на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство заради потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията, предават от БТА.

Сигналът е бил изпратен през септември до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), Националната агенция за приходите (НАП) и до главния прокурор.

В документа се твърди, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат и следва институциите да проверят това.

Информацията, на която се позовават Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, е публично достъпна, допълват от формацията.

От "Да, България" настояват КОНПИ да извърши всеобхватна проверка и преценка за евентуално наличие на несъответствие между имущество/разходи и законни източници на финансиране и да предприеме действия при наличие на законови предпоставки.

От формацията добавят, че очакват НАП да верифицира съответствието на декларираните доходи от дивиденти с начислените/изплатени по годишния финансов отчет суми, данъчната основа и внесените данъци (вкл. върху дивиденти и доходи от наем), както и декларирането и облагането на доходите от наем от наемодателите, както и при наличие на установени нарушения да бъдат предприети навременни мерки.

Прокуратурата да направи всестранна и обективна проверка на база на изложената информация от анализ на публично достъпни данни за потенциално наличие на признаците, от обективна и субективна страна, на съставите по смисъла на глава седма от особената част на Наказателния кодекс, допълват от партията.

През октомври 2025 г. Ивайло Мирчев и Божидар Божанов отидоха в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да търсят отговори във връзка с изпратени от тях сигнали за председателя на ДПС Делян Пеевски, но среща с изпълняващия функциите председател на комисията Антон Славчев не се състоя.

"Изпратили сме сигнали до КПК и до прокуратурата във връзка с Делян Пеевски за "компроматната му банк", с която държи, заплашва, изнудва политици, магистрати, министри, и за несъответствието на неговото имуществено състояние с подадените от него декларации, като разликата е около 100 000 000 лв.", уточни Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    11 1 Отговор
    Шорош срещу Шиши
    Дойде време да се излъчи победител между съотборници
    Залаганията започват..

    Коментиран от #3, #5

    20:32 22.01.2026

  • 2 Да ама

    11 1 Отговор
    аз съм вече в Дубайййй.....

    20:33 22.01.2026

  • 3 Залог, майна

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Костовистите от седмия ден срещу Пееф. Залагам 1 цент за иван костов и 9 цента за Пееф.

    20:35 22.01.2026

  • 4 Опа

    8 3 Отговор
    Какво стана, ППДБ от сутрин до вечер обясняват в медиите на Прокопиев и в БТВ и Нова как Сарафов е човек на Пеевски, а сега излиза друго.

    Коментиран от #10

    20:35 22.01.2026

  • 5 Виж сега,

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Пеевски е за затвор, но трябва и съдружника му Тиквата Борисов да е с него.

    Коментиран от #19

    20:36 22.01.2026

  • 6 Хмм

    9 2 Отговор
    Лицето от ляво на снимката защо има толкова малко чело?

    20:37 22.01.2026

  • 7 Спецназ

    5 0 Отговор
    НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ отиват на среща със
    Председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК),

    но той не се явил на срещата- казал че е на
    Искъра при Карлуково за риба и нЕма как да дойде!

    Държавата ни е ПЪЛЕН КАШМЕР, Баце!

    20:37 22.01.2026

  • 8 Цънцарова

    7 2 Отговор
    Тези двамата тотално ще сринат рейтинга на ППДС.

    20:38 22.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Шиши си плати 1 млрд долара данък спокойствие на Тръмп.

    20:39 22.01.2026

  • 10 Още нищо не си видял

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Опа":

    Вече в стаята на гл. прокурор се пише решение, че Пеевски е чист като сълза и е натрупал милиардите си с честен труд в един бетонов възел.

    20:39 22.01.2026

  • 11 Ицо Хазарта

    3 0 Отговор
    Шепа фашисти.

    20:41 22.01.2026

  • 12 Ха сега...

    2 0 Отговор
    Нали беше негова ?

    20:41 22.01.2026

  • 13 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    УРААААА! А ДАНО И ДА ЗАВЪРШИ СЪС ЗАТВОР!

    20:43 22.01.2026

  • 14 Командира

    7 1 Отговор
    Прокопиев по-добре да смени тези двамата с Канна Рачева и Цветанка Ризова.

    20:43 22.01.2026

  • 15 Познайте

    3 1 Отговор
    кой е къпан?

    Коментиран от #18

    20:43 22.01.2026

  • 16 Виждаш бъдещето

    8 0 Отговор
    Споко, не се радвайте прибързано. След време ще приключи поради липса на доказателства. Стар рекламен трик преди избори.

    20:46 22.01.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ОТ ПОНЕДЕЛНИК И БАЙ РУМЕН
    И НЕГОВИТЕ ХОРА СЕ ВКЛЮЧВАТ
    В ПОРЕНЕТО НА ЗАДНИЦИ :)

    Коментиран от #20

    20:49 22.01.2026

  • 18 Овчар

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Познайте":

    И двамата смрдат на селски обор.

    20:50 22.01.2026

  • 19 той

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Виж сега,":

    Що не и ти, а!

    20:54 22.01.2026

  • 20 Мунчо

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Бай Румен може да се включи само в "почистването" на трохите, които са му оставили всички преди него, за толкова му стига капацитета.... 🤣🤣🤣

    21:00 22.01.2026

  • 21 аз ще гласувам за тези смешници

    0 0 Отговор
    Жалки опити да са вечно под топлината на лампите.
    Като истински пр а с е т а за угояване

    21:04 22.01.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тия друга работа нямат ли?Затова ли вземат заплати българските депутати?

    21:06 22.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол