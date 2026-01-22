"Да, България": Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Пеевски

По сигнал на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство заради потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията, предават от БТА.

Сигналът е бил изпратен през септември до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), Националната агенция за приходите (НАП) и до главния прокурор.

В документа се твърди, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат и следва институциите да проверят това.

Информацията, на която се позовават Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, е публично достъпна, допълват от формацията.

От "Да, България" настояват КОНПИ да извърши всеобхватна проверка и преценка за евентуално наличие на несъответствие между имущество/разходи и законни източници на финансиране и да предприеме действия при наличие на законови предпоставки.

От формацията добавят, че очакват НАП да верифицира съответствието на декларираните доходи от дивиденти с начислените/изплатени по годишния финансов отчет суми, данъчната основа и внесените данъци (вкл. върху дивиденти и доходи от наем), както и декларирането и облагането на доходите от наем от наемодателите, както и при наличие на установени нарушения да бъдат предприети навременни мерки.

Прокуратурата да направи всестранна и обективна проверка на база на изложената информация от анализ на публично достъпни данни за потенциално наличие на признаците, от обективна и субективна страна, на съставите по смисъла на глава седма от особената част на Наказателния кодекс, допълват от партията.

През октомври 2025 г. Ивайло Мирчев и Божидар Божанов отидоха в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да търсят отговори във връзка с изпратени от тях сигнали за председателя на ДПС Делян Пеевски, но среща с изпълняващия функциите председател на комисията Антон Славчев не се състоя.

"Изпратили сме сигнали до КПК и до прокуратурата във връзка с Делян Пеевски за "компроматната му банк", с която държи, заплашва, изнудва политици, магистрати, министри, и за несъответствието на неговото имуществено състояние с подадените от него декларации, като разликата е около 100 000 000 лв.", уточни Божанов.