"Да, България": Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство срещу Пеевски

По сигнал на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство заради потенциални значителни несъответствия в декларираните приходи на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщиха от пресцентъра на партията, предават от БТА.
Сигналът е бил изпратен през септември до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), Националната агенция за приходите (НАП) и до главния прокурор.
В документа се твърди, че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат и следва институциите да проверят това.
Информацията, на която се позовават Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, е публично достъпна, допълват от формацията.
От "Да, България" настояват КОНПИ да извърши всеобхватна проверка и преценка за евентуално наличие на несъответствие между имущество/разходи и законни източници на финансиране и да предприеме действия при наличие на законови предпоставки.
От формацията добавят, че очакват НАП да верифицира съответствието на декларираните доходи от дивиденти с начислените/изплатени по годишния финансов отчет суми, данъчната основа и внесените данъци (вкл. върху дивиденти и доходи от наем), както и декларирането и облагането на доходите от наем от наемодателите, както и при наличие на установени нарушения да бъдат предприети навременни мерки.
Прокуратурата да направи всестранна и обективна проверка на база на изложената информация от анализ на публично достъпни данни за потенциално наличие на признаците, от обективна и субективна страна, на съставите по смисъла на глава седма от особената част на Наказателния кодекс, допълват от партията.
През октомври 2025 г. Ивайло Мирчев и Божидар Божанов отидоха в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да търсят отговори във връзка с изпратени от тях сигнали за председателя на ДПС Делян Пеевски, но среща с изпълняващия функциите председател на комисията Антон Славчев не се състоя.
"Изпратили сме сигнали до КПК и до прокуратурата във връзка с Делян Пеевски за "компроматната му банк", с която държи, заплашва, изнудва политици, магистрати, министри, и за несъответствието на неговото имуществено състояние с подадените от него декларации, като разликата е около 100 000 000 лв.", уточни Божанов.
1 Майна
Дойде време да се излъчи победител между съотборници
Залаганията започват..
Коментиран от #3, #5
20:32 22.01.2026
2 Да ама
20:33 22.01.2026
3 Залог, майна
До коментар #1 от "Майна":Костовистите от седмия ден срещу Пееф. Залагам 1 цент за иван костов и 9 цента за Пееф.
20:35 22.01.2026
4 Опа
Коментиран от #10
20:35 22.01.2026
5 Виж сега,
До коментар #1 от "Майна":Пеевски е за затвор, но трябва и съдружника му Тиквата Борисов да е с него.
Коментиран от #19
20:36 22.01.2026
6 Хмм
20:37 22.01.2026
7 Спецназ
Председателя на Комисията за противодействие на корупцията (КПК),
но той не се явил на срещата- казал че е на
Искъра при Карлуково за риба и нЕма как да дойде!
Държавата ни е ПЪЛЕН КАШМЕР, Баце!
20:37 22.01.2026
8 Цънцарова
20:38 22.01.2026
9 Последния Софиянец
20:39 22.01.2026
10 Още нищо не си видял
До коментар #4 от "Опа":Вече в стаята на гл. прокурор се пише решение, че Пеевски е чист като сълза и е натрупал милиардите си с честен труд в един бетонов възел.
20:39 22.01.2026
11 Ицо Хазарта
20:41 22.01.2026
12 Ха сега...
20:41 22.01.2026
13 Боруна Лом
20:43 22.01.2026
14 Командира
20:43 22.01.2026
15 Познайте
Коментиран от #18
20:43 22.01.2026
16 Виждаш бъдещето
20:46 22.01.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И НЕГОВИТЕ ХОРА СЕ ВКЛЮЧВАТ
В ПОРЕНЕТО НА ЗАДНИЦИ :)
Коментиран от #20
20:49 22.01.2026
18 Овчар
До коментар #15 от "Познайте":И двамата смрдат на селски обор.
20:50 22.01.2026
19 той
До коментар #5 от "Виж сега,":Що не и ти, а!
20:54 22.01.2026
20 Мунчо
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Бай Румен може да се включи само в "почистването" на трохите, които са му оставили всички преди него, за толкова му стига капацитета.... 🤣🤣🤣
21:00 22.01.2026
21 аз ще гласувам за тези смешници
Като истински пр а с е т а за угояване
21:04 22.01.2026
22 Анонимен
21:06 22.01.2026