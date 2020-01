Избихме до перка най-голямата сладководна риба в света (ВИДЕО)

Един от най-големите сладководни видове риби в света официално бе обявен за изчезнал.

Китай своя гигантски веслонос (Psephurus gladius) за изчезнал вид, след като нито един екземпляр от този вид не е бил забелязван във водите на река Яндзъ от много дълго време. За последно тази риба е била е виждана през 2003 г. и се смята, че е напълно изчезнала в периода между 2005 и 2010 г.

Видът, наричан "Пандата на река Яндзъ" заради огромните си размери, бе сред най-древните риби, водейки началото си от преди около 200 милиона години.

Но сега се смята, че видът е изчезнал в следствие на дейността на човека, причинила загуба на биологичното разнообразие в най-дългата река в Азия и третата по дължина в света. Но намесата на човека и дейностите в и около водите на реката - са довели до унищожение на голяма част от нейната екосистема и био разнообразие, а китайският веслонос е третият вид, обитаващ Янцзъ, унищожен през последните години.

След десетилетия на прекомерен риболов и унищожаване на местната екосистема, видът последва съдбата на други два уникални вида от река Яндзъ - сладководния делфин Байджи и китайската херинга (Tenualosa toli).

Видът е сред най-разнообразните и широко разпространени сладководни риби в света - есетрообразните риби . Китайският веслонос беше една от най-големите сладководни риби в света, достигаща размери от около 4 метра на дължина и тегло от впечатляващите 250 килограма.

Видът е открит през 1862 г. от немския зоолог Едуард фон Мартенс и е получил интересното си име заради необичайната форма на носа си. Поради дългата си стърчаща муцуна, се нарича още китайска риба меч.

До края на 70-те години китайският веслонос е широко преследван от рибарите заради месото му, което е високо ценено от китайските готвачи. Ловът му бива строго ограничен, след като популацията на рибата драстично намалява.

В проучването, на база на което, китайският веслонос бе официално обявен за изчезнал, изследователски екип проследил рибното разнообразие и популации в реката в периода 2017 - 2018 г. Сред откритите и описани 332 вида риба, не е открит и един представител от вида на китайският веслонос.

Последното официално съобщено наблюдение на жив екземпляр от вида е през 2003 г., след което отново е забелязан през 2007 г. Изследователите смятат, че рибата функционално е изчезнала (няма достатъчно двойки за размножаване, за да оцелее видът) някъде през 1993 г., а пълното и окончателното ѝ изчезване е настъпило някъде между 2005-2010 г. в речната система на Янцзъ.

Видът е обявен за „критично застрашен“ от Международния съюз за опазване на природата (IUCN) през 1996 г., китайските власти се опитват да спасят популацията му, а местните журналисти му дават името „пандата на река Яндзъ“.

С публикуването на своя доклад изследователите искат да повишат осведомеността сред хората за загубата на местообитания в системата на река Яндзъ и загубата на китайския веслонос трябва да се приеме като индикатор за подобряване на усилията за опазване на крехката екосистема.

Това е поредният удар за 6 300-километровата речна екосистема. В нея живеят над 4000 водни вида, но те са заплашени от изчезване с увеличаването на замърсяването на реката, трафика и прекомерния риболов на много други видове, които вече са определени като критично застрашени като гладкогръбата морска свиня (Neophocaena phocaenoides) и китайската есетра.

В отговор на тази загуба Пекин обяви 10-годишна забрана за търговски риболов (първата в историята) в Яндзъ, започваща този месец, и която влиза в сила в началото на следващата година.

