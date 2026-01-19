Рекорден LNG внос за Европа и по-силна зависимост от САЩ

Газовите пазари навлизат в 2026 г. под силното влияние на геополитиката, рекордните доставки на втечнен природен газ (LNG) и нарастващата зависимост от САЩ. Анализ на ICIS очертава десет ключови тенденции, които ще оформят баланса между търсене, предлагане и цени в Европа през годината.

Първата тенденция е свързана с войната в Украйна, за която ICIS не очаква примирие или мирно споразумение през 2026 г. Това продължава да създава несигурност около доставките и влияе върху настроенията на пазара. Евентуални преговори могат да доведат до повишена волатилност, но Европа така или иначе е поела курс към окончателно прекратяване на вноса на руски газ и LNG до 2027 г.

Втората тенденция е рекорден европейски внос на LNG. След големия скок през 2025 г., ICIS прогнозира нов връх от около 130 млн. тона през 2026 г., подкрепен от силните доставки от САЩ и достатъчни регазификационни мощности в Европа.

Третата тенденция е свързана с изместването на енергийния център на тежестта към Северна Америка. Делът на САЩ в европейските LNG доставки може да надхвърли 60%, което означава, че една четвърт от европейската газова консумация ще бъде обезпечена от американско производство.

Четвъртата тенденция е глобален газов баланс, който се очертава почти идеален за 2026 г. – 466 млн. тона търсене и 465,9 млн. тона предлагане. Европа и най-големите азиатски вносители ще бъдат основните двигатели на този растеж.

Петата тенденция засяга Китай – най-големият LNG купувач в света. След слаб 2025 г. ICIS очаква ръст от около 9% през 2026 г., движен от индустриално възстановяване. Въпреки това вътрешното производство и тръбните доставки от Азия и Русия ще ограничават нуждата от още по-голям внос.

Шестата тенденция засяга вътрешния американски пазар, където ICIS прогнозира структурно по-високи газови цени през 2026 г., със средно ниво около 4,10 USD/MMBtu. Това обаче няма да доведе до пряка ценова връзка с европейските индекси, нито до ограничения върху американските LNG доставки.

Седмата тенденция е свързана с европейските газови хранилища. Континентът вероятно ще излезе от зимата с по-ниски запаси – под 30% – което носи риск от краткосрочни ценови скокове при по-студен сезон. Въпреки това ICIS не вижда опасност за сигурността на доставките благодарение на нови LNG мощности.

Осмата тенденция засяга европейското търсене. След три години спад и умерен ръст от 1,8% през 2025 г., прогнозата за 2026 г. е под 2%, като жилищният сектор води, индустрията остава под натиск, а електропроизводството намалява заради по-висок дял на вятърната генерация.

Деветата тенденция е германското въглищно отлагане. Берлин може да забави изхода от въглищата, за да компенсира недостига на мощност преди пуска на нови газови електроцентрали. Това ще ограничи екстремни ценови пикове на електроенергия, но няма да промени фундаментално газовите цени.

Десетата тенденция е ръстът на въглеродните цени. ICIS очаква EUA квотите да достигнат 100 евро/тон CO₂ в първата половина на годината. Това ще окаже възходящ натиск върху цените на електроенергията и понижаващ върху индустриалното газово търсене, а през юли вероятно ще бъде активирана регулаторна ревизия на ETS.

Според ICIS 2026 г. ще бъде година на окончателно пренареждане на газовата карта на Европа: САЩ се превръщат в ключов партньор, LNG обединява глобалните пазари, а геополитиката продължава да диктува рисковете и възможностите.