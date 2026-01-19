Костадинов: Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО

Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане". Това написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в личния си профил във фейсбук по повод подаването на оставка на Румен Радев.
"Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на Възраждане.
А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега", написа още Костадинов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #55, #67, #89
20:35 19.01.2026
2 Чакай си ,
20:35 19.01.2026
3 Стенли
20:35 19.01.2026
4 Ганя Путинофила
от Ганя не става и чеп за зеле!
Внасяй депутати и министри от ЕС или обявявай война на САЩ, да ни направят щат!
20:35 19.01.2026
5 Мдаа
Коментиран от #12
20:36 19.01.2026
7 Чичо дядко
20:36 19.01.2026
8 Красимир Петров
Коментиран от #30
20:36 19.01.2026
9 Да да да
20:37 19.01.2026
10 604
20:37 19.01.2026
11 ох бе
20:37 19.01.2026
12 Мдаа
До коментар #5 от "Мдаа":/Риторика/
20:37 19.01.2026
14 Този
20:37 19.01.2026
15 Е чак пък толкова
20:37 19.01.2026
17 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #22, #49
20:39 19.01.2026
18 Ами
20:40 19.01.2026
20 Пич
Коментиран от #31, #50, #64
20:40 19.01.2026
21 Факт
20:41 19.01.2026
22 А бре,
До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦":УкроТракиец то НАТОто го нема, бре !
20:42 19.01.2026
23 Коня Солтуклиева
20:42 19.01.2026
24 Мда
20:42 19.01.2026
25 Гай Турий
Коментиран от #37, #41
20:44 19.01.2026
26 И тоя не е добре с главата
20:44 19.01.2026
27 Спецназ
Президента ще им изяде очакваното повишение,,
което пък ще го налапа от ПП, ИТН и Герб.
Меч и Величие могат само да си мечтаят даже да се доближат до влизане.
Етническата на Доган- също! Турците също знаят да броят до 50 евро от Шиши!
Горе- долу- МИШ-МАШ ще е пак!
Октомври сме пак на избори, Баце!
20:44 19.01.2026
28 Боже
Коментиран от #58
20:45 19.01.2026
29 МангасарятСиКаканижеПопулизмите
20:45 19.01.2026
30 Град Козлодуй
До коментар #8 от "Красимир Петров":Изгореха му глас четата
20:45 19.01.2026
31 Браво
До коментар #20 от "Пич":Браво пич!Прав си!!!
32 Майора
20:49 19.01.2026
33 ИМПЕРИАЛИСТ
20:49 19.01.2026
34 нннн
20:50 19.01.2026
35 На малко
36 чао коце
20:50 19.01.2026
37 Хе!
До коментар #25 от "Гай Турий":Как да се пренастрои, след като е не толкова прикрит гербераст - новоначалец, маскиран като лесопилщик - стахановец! И на Величие така налита с обиди и нападки, и на всичко, което е срещу мафията!
20:51 19.01.2026
38 Ахил
Коментиран от #100
20:52 19.01.2026
39 Вие сте бунаци.
20:52 19.01.2026
40 Гагаузко
Отиват при Радев .
Ревеш ли вече Капейка Продажна ?
20:52 19.01.2026
41 Хаха
До коментар #25 от "Гай Турий":Кой е тоя вятър нов че не се сещам. Само в главите ви празни. Радев нищо не ви е обещавал, само фантазирате.
Коментиран от #56
20:52 19.01.2026
42 ТИГО
20:53 19.01.2026
43 Копейка
Що не искаш рефередум, бе?
20:54 19.01.2026
44 Павел Пенев
20:54 19.01.2026
45 ЕВРОТО ДОЙДЕ
РАДЕВ МУ ВЗЕМА ГЛАСОВЕТЕ
КОПЕЙКАТА СТАВА ПРОСЯК
20:55 19.01.2026
46 Айде бръч, беее!
20:55 19.01.2026
47 Бялата Златка
Отива в историята .
Да пита мене как беше ?
20:55 19.01.2026
48 Андрешко идва
20:55 19.01.2026
49 Стенли
До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦":Абе другарче не четеш ли какво става кое нато на това което ще брани Гренландия 😁 от бай Дончо 😁😉
20:56 19.01.2026
50 От Покровск
До коментар #20 от "Пич":Оооо... усещате се, че без НАТО България престава да съществува, и директно те мобилизират в руската армия да щурмуваш Часов яр.
Коментиран от #66
20:56 19.01.2026
51 Да се съсредоточи
Това ще му е заниманието
На
КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ .
20:56 19.01.2026
52 Хаха
20:56 19.01.2026
53 За Радев!
трезвен не е интересен. За дебат с Радев, няма шанс
и с водки.
20:57 19.01.2026
54 РАДЕВ
20:57 19.01.2026
55 Някой
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Има, има, след няколко месеца ще се чудиш как си писал тая глупост!
20:57 19.01.2026
56 Гай Турий
До коментар #41 от "Хаха":След като в тенджерата на раменете ти ври качамак, няма как да усетиш и проумееш, какво те чака. Вече ще гласуваш за продажно малцинство, което ще спре да те облагодетелства.
20:58 19.01.2026
57 Руското посолство
20:58 19.01.2026
58 Стенли
До коментар #28 от "Боже":Приятелю Радев е всичко друго но не и русофил той е една фурнаджийска лопата помним как отказа референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати така че той е повече натовски генерал отколкото проруски настроен
Коментиран от #70, #76
20:59 19.01.2026
59 А50
20:59 19.01.2026
60 Минаваща
21:00 19.01.2026
61 смехоран
Коментиран от #63, #73
21:01 19.01.2026
62 Боклуците на Боклука
21:01 19.01.2026
63 Шкембе Войвода
До коментар #61 от "смехоран":Копейкин е долен мошеник и лъжец. Пази боже, сляпо да прогледа!!!
21:02 19.01.2026
64 Стенли
До коментар #20 от "Пич":Да но не с тези управници начело на този така наречен ЕС и по малко конфронтация с Русия ЕС и Русия заедно ще бъдат най силния съюз в света
21:02 19.01.2026
65 Съдбоносен въпрос
21:03 19.01.2026
66 Пич
До коментар #50 от "От Покровск":Ти си от глупаците които просто се провикват , и никога няма да разбереш защо Русия трябва да победи в Украйна !!!
Коментиран от #81
21:07 19.01.2026
67 Швейк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Най много да стане заместник председател на народното събрание.Голям прогрес!
21:09 19.01.2026
68 Хе!
21:09 19.01.2026
69 Чува се силно квичене откъм свинарника
Коментиран от #74
21:09 19.01.2026
70 Хаха
До коментар #58 от "Стенли":Достатъчно е Радев да каже че ще ликвидира копейките и целият електорат на ппдб ще е в краката му. Факт. Хехе.
21:09 19.01.2026
71 Военен
Коментиран от #85
21:11 19.01.2026
72 Безпристрастен
Коментиран от #78
21:11 19.01.2026
73 Стенли
До коментар #61 от "смехоран":Много точно казано и последно като Костадинов го попита за еврото или за лв Радев си замълча и друго ще каже дано Радев не се окаже поредния Симеон Сакскобургготски или Борисов защото те така дойдоха с големи заявки още помним как Симеон Сакскобургготски обеща да ни оправи (каквото и да значи това) за осемстотин дни и как след това си прибра имоти и гори същата работа и с Борисов само дето той ни "оправя "повече години така че не вярвам че Радев ще направи кой знае какво
21:11 19.01.2026
74 Хаха
До коментар #69 от "Чува се силно квичене откъм свинарника":Радев още не е обявил програмата си но планктона вече му е предан като осиновен уличен пес. Хаха.
21:11 19.01.2026
75 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
21:11 19.01.2026
76 Европеец
До коментар #58 от "Стенли":Прав си ....съгласен съм с твоя коментар....
21:12 19.01.2026
77 Удри
21:12 19.01.2026
78 Обективен
До коментар #72 от "Безпристрастен":Радев не е обявил никаква програма, не е давал никакви обещания. За какво поведение говориш? За това че не подкрепи референдума?
21:13 19.01.2026
79 Опа
21:14 19.01.2026
80 Олга
21:14 19.01.2026
82 Димо
Коментиран от #86
21:15 19.01.2026
83 Газ
Коментиран от #87
21:16 19.01.2026
84 Този вече
21:16 19.01.2026
85 Стенли
До коментар #71 от "Военен":Че ти мислиш сега че Ердоган султана реши да освободи Кърджалийска област някой ще може да го спре помисли защо първото което поискаха Турция за да влезем в нато е да си нарежем ракетите в момента България е разграден двор и единствено което можем да направим е да се молим на Господ да ни нападат 😁😕
21:16 19.01.2026
86 Хаха
До коментар #82 от "Димо":Затова ли когато руският патриарх тропаше по масата на президентството Радев се сниши вместо да го изгони?
21:18 19.01.2026
87 Хаха
До коментар #83 от "Газ":Явно мафията зад пуделите е предложила повече пари на Радев отколкото Бойко и Шиши са му давали да се пенсионира.
21:19 19.01.2026
88 Копейкин!
21:20 19.01.2026
90 Ха ха ха
21:22 19.01.2026
91 Ало
21:25 19.01.2026
92 Ха ха ха
21:25 19.01.2026
93 една безмозъчна история за България
Коментиран от #95
21:31 19.01.2026
94 Сабринов
21:33 19.01.2026
95 Иван
До коментар #93 от "една безмозъчна история за България":Много се жалваш нещо от многото нямане :)
Не ни трябва такъв президент. Създаваше само хаос и противопоставяне.
Затова пък имаме стабилна валута, конвертируема по целия свят ! Имаме зад гърба си Европа, така че и без правителство, и без бюджет, и без Висш съдебен съвет, и без Главен прокурор ..... все ще се оправим някак !
21:39 19.01.2026
96 666
21:41 19.01.2026
97 Дядо ви Курти от село пиперково
21:42 19.01.2026
98 България в хаоса
21:51 19.01.2026
99 Лев Толстой
22:00 19.01.2026
100 Анонимен
До коментар #38 от "Ахил":Скрий се бе!
22:10 19.01.2026