Костадинов: Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО

19 Януари, 2026 20:34 2 007 100

  костадин костадинов
  румен радев
  оставка

А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати, каза лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с "Време ни е за Възраждане". Това написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в личния си профил във фейсбук по повод подаването на оставка на Румен Радев.

"Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на Възраждане.

А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега", написа още Костадинов.


България
  • 1 Последния Софиянец

    50 68 Отговор
    Само Радев има авторитет да промени нещо в тази кочина.

    Коментиран от #55, #67, #89

    20:35 19.01.2026

  • 2 Чакай си ,

    49 12 Отговор
    работа нямаш !

    20:35 19.01.2026

  • 3 Стенли

    24 66 Отговор
    Коце с теб сме братко само не ни предавай 👍💪🇧🇬

    20:35 19.01.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    30 26 Отговор
    1000 пъти ви казвам:
    от Ганя не става и чеп за зеле!
    Внасяй депутати и министри от ЕС или обявявай война на САЩ, да ни направят щат!

    20:35 19.01.2026

  • 5 Мдаа

    59 23 Отговор
    С тая реторика Коцето ми прилича на Пеевско-Борисова подметка.

    Коментиран от #12

    20:36 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чичо дядко

    36 10 Отговор
    Лай .н. р

    20:36 19.01.2026

  • 8 Красимир Петров

    56 18 Отговор
    Този реве на ум,р,яло защото е под въпрос дали ще е в следващото събрание.

    Коментиран от #30

    20:36 19.01.2026

  • 9 Да да да

    53 20 Отговор
    Възраждане при Атака. Костадинов при Сидеров.

    20:37 19.01.2026

  • 10 604

    28 10 Отговор
    няма нужда, то нато-то заминъ ...

    20:37 19.01.2026

  • 11 ох бе

    37 14 Отговор
    щото като напуснем нато и всичките ни проблеми ще се разрешат

    20:37 19.01.2026

  • 12 Мдаа

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    /Риторика/

    20:37 19.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този

    40 15 Отговор
    вредител от снимкат ,изчезва от политиката! За радост на българите!

    20:37 19.01.2026

  • 15 Е чак пък толкова

    18 3 Отговор
    не вярвам. Това ми звучи като изявлението на песков че Москва няма да се намеси ако Тръмп реши да гушне Гренландия.

    20:37 19.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тракиец 🇺🇦

    18 32 Отговор
    Излизане от НАТО -- ха ха ха ...само в мечтите ти жалка комунистическа КОПЕЙКА .... Излизане от ЕС -ДА,но от НАТО никога

    Коментиран от #22, #49

    20:39 19.01.2026

  • 18 Ами

    21 10 Отговор
    то с тая Гренландия НАТО се разтури !

    20:40 19.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    27 9 Отговор
    Мечтай си !!! Засега не трябва да се излиза от НАТО и ЕС !!! Засега !!! Борбата трябва да бъде срещу Урсулианците и тъпотиите им , не срещу ЕС !!! А НАТО може да остане ЕС , ако САЩ го напусне !!! На ЕС е необходим военен съюз със силна европейска армия , пък ако ще , нека отново се нарича НАТО !!!

    Коментиран от #31, #50, #64

    20:40 19.01.2026

  • 21 Факт

    5 11 Отговор
    Много добре!

    20:41 19.01.2026

  • 22 А бре,

    15 15 Отговор

    До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦":

    УкроТракиец то НАТОто го нема, бре !

    20:42 19.01.2026

  • 23 Коня Солтуклиева

    14 4 Отговор
    Не е добре да се пише у фейса на 3ри ракии, личи! :)

    20:42 19.01.2026

  • 24 Мда

    17 11 Отговор
    Костадин - патеричката на герб нн се обади.

    20:42 19.01.2026

  • 25 Гай Турий

    23 12 Отговор
    Коста, ако продължаваш да се държиш дървеняшки към Р. Радев и своевременно не се настроиш към посоката на новия вятър, която той ще даде, ти ще констатираш огромна фира в партията си. Повече няма да гласувам за теб, защото прекрачваш прага на нормалното и звучиш самодоволно откачалнически. След появата на Радев на партиен терен за НС и т.н. ти отпадаш от бюлетинката ми. Предупреден си и изразявам масово мнение, имам опит и усет за това. Трябва да се настроиш за приятелство и коалиция към партията на Р. Радев. Иначе ще си в разредена опозиция до мутрите, олигарсите и мафиотите, успели да се спасят в следващото АНС.

    Коментиран от #37, #41

    20:44 19.01.2026

  • 26 И тоя не е добре с главата

    19 7 Отговор
    Какво да му коментирам?

    20:44 19.01.2026

  • 27 Спецназ

    10 13 Отговор
    Koйто е гласувал досега за Възраждане ПАК ще си гласува за тях.

    Президента ще им изяде очакваното повишение,,

    което пък ще го налапа от ПП, ИТН и Герб.
    Меч и Величие могат само да си мечтаят даже да се доближат до влизане.

    Етническата на Доган- също! Турците също знаят да броят до 50 евро от Шиши!

    Горе- долу- МИШ-МАШ ще е пак!

    Октомври сме пак на избори, Баце!

    20:44 19.01.2026

  • 28 Боже

    12 11 Отговор
    Ние вече с евро,а той още с копейки.Радев ще го издуха през комина.Страх тресе проруските отрочета .Вторият им баща се връща,но не ги иска,докато не вземе властта,а после жална ни майка.Ще има:За Родину-за Путину!Чака ни поредното предателство!

    Коментиран от #58

    20:45 19.01.2026

  • 29 МангасарятСиКаканижеПопулизмите

    17 8 Отговор
    И кой беше ти, бе бaй-мaнгалeц гагаузки, че Радев ще се съобразява с бoлните ти фантазии?!

    20:45 19.01.2026

  • 30 Град Козлодуй

    12 7 Отговор

    До коментар #8 от "Красимир Петров":

    Изгореха му глас четата

    20:45 19.01.2026

  • 31 Браво

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Браво пич!Прав си!!!

    20:48 19.01.2026

  • 32 Майора

    15 12 Отговор
    Копейкин , народът е казал “Който се смее последен , е най добре”! Така че не бързай да се радваш!Колкото и дасе правиш на умен , пътят на страната е към ЕС , НАТО и Еврозоната! Като си приятел с диктатора Путин , това не значи че ще спреш” колелото на историята”!

    20:49 19.01.2026

  • 33 ИМПЕРИАЛИСТ

    7 3 Отговор
    ...той вече не може да иска каквото и да било.

    20:49 19.01.2026

  • 34 нннн

    13 2 Отговор
    Я първо се хванете да разтурите ОПГ-та на Борисов и Пеевски, пък после можете да разнищвате и международните въпроси!

    20:50 19.01.2026

  • 35 На малко

    15 8 Отговор
    Щях да гласувам за Костадинов, но сега виждам, че таи е голямо ЛИКЕ.

    20:50 19.01.2026

  • 36 чао коце

    13 7 Отговор
    Времето на Костадинов с Възраждане отмина безвъзвратно. Има́ няколко пъти шанса да сътвори нещо и не сътвори нищо. Какво се репчи като за последно?

    20:50 19.01.2026

  • 37 Хе!

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "Гай Турий":

    Как да се пренастрои, след като е не толкова прикрит гербераст - новоначалец, маскиран като лесопилщик - стахановец! И на Величие така налита с обиди и нападки, и на всичко, което е срещу мафията!

    20:51 19.01.2026

  • 38 Ахил

    8 16 Отговор
    Нито Радев нито Костадинов са за българския парламент. Те трябва да се борят да влезнат в руската дума. В нашия парламент станаха прекалено много чебурашките и матрошките което е много опасно, токсично и рисково. Казака Радев тепърва ще има проблеми заради извършените далавери и гафове през 9 годишното управление и седем назначените от него служебни правителства. Той трябва да отговаря откъде хазната ще намери 6 милиарда дълг към Боташ и пробутания руски газ с него. А тепърва ще излизат фактите за неговото управление.

    Коментиран от #100

    20:52 19.01.2026

  • 39 Вие сте бунаци.

    13 4 Отговор
    Само Копейкин иска да излизаме.На Орбан и Фицо това дори не им минава като мисъл!

    20:52 19.01.2026

  • 40 Гагаузко

    12 9 Отговор
    Вашите избиратели
    Отиват при Радев .

    Ревеш ли вече Капейка Продажна ?

    20:52 19.01.2026

  • 41 Хаха

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гай Турий":

    Кой е тоя вятър нов че не се сещам. Само в главите ви празни. Радев нищо не ви е обещавал, само фантазирате.

    Коментиран от #56

    20:52 19.01.2026

  • 42 ТИГО

    7 5 Отговор
    Хайде ,Хаиде да излезем от всякъде и да влезем в блатото на СССР /Просия и копейковците със сметките в евро ! Хайде Коце стани президент и тогава да те видим ! И както бях добър с пушката може да стана ПО добър

    20:53 19.01.2026

  • 43 Копейка

    8 3 Отговор
    Копейка РЕФЕРЕНДУ АЛА БАЛА?

    Що не искаш рефередум, бе?

    20:54 19.01.2026

  • 44 Павел Пенев

    11 2 Отговор
    Коце извинявай, но Радев не употреби нито един от твоите известни лафчета.

    20:54 19.01.2026

  • 45 ЕВРОТО ДОЙДЕ

    10 5 Отговор
    КОПЕЙКАТА СИ ОТИВА

    РАДЕВ МУ ВЗЕМА ГЛАСОВЕТЕ

    КОПЕЙКАТА СТАВА ПРОСЯК

    20:55 19.01.2026

  • 46 Айде бръч, беее!

    10 4 Отговор
    Възраждането - при Атака! Кафявата златка - при Бялата златка!

    20:55 19.01.2026

  • 47 Бялата Златка

    6 2 Отговор
    Черната Златка

    Отива в историята .

    Да пита мене как беше ?

    20:55 19.01.2026

  • 48 Андрешко идва

    5 10 Отговор
    На всички протестиращи честито СССР ватенки прости. Заслужавате си съдбата.

    20:55 19.01.2026

  • 49 Стенли

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦":

    Абе другарче не четеш ли какво става кое нато на това което ще брани Гренландия 😁 от бай Дончо 😁😉

    20:56 19.01.2026

  • 50 От Покровск

    10 5 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Оооо... усещате се, че без НАТО България престава да съществува, и директно те мобилизират в руската армия да щурмуваш Часов яр.

    Коментиран от #66

    20:56 19.01.2026

  • 51 Да се съсредоточи

    6 2 Отговор
    Към Строежа в Тюленово.

    Това ще му е заниманието

    На

    КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ .

    20:56 19.01.2026

  • 52 Хаха

    7 5 Отговор
    Опааа. Правилно ли усещам? Май жълтопаветните слънчогледи имат нов вожд? Хахахаха. Ваксинирани каузарчета празноглави.

    20:56 19.01.2026

  • 53 За Радев!

    13 6 Отговор
    Коцето пак е на няколко водки! Иначе, когато е
    трезвен не е интересен. За дебат с Радев, няма шанс
    и с водки.

    20:57 19.01.2026

  • 54 РАДЕВ

    14 5 Отговор
    ЗАКРИВАЙ ВЪЗРАЖДАНЕТО

    20:57 19.01.2026

  • 55 Някой

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има, има, след няколко месеца ще се чудиш как си писал тая глупост!

    20:57 19.01.2026

  • 56 Гай Турий

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хаха":

    След като в тенджерата на раменете ти ври качамак, няма как да усетиш и проумееш, какво те чака. Вече ще гласуваш за продажно малцинство, което ще спре да те облагодетелства.

    20:58 19.01.2026

  • 57 Руското посолство

    11 3 Отговор
    спря финансирането на ромската партия.

    20:58 19.01.2026

  • 58 Стенли

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Боже":

    Приятелю Радев е всичко друго но не и русофил той е една фурнаджийска лопата помним как отказа референдума за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати така че той е повече натовски генерал отколкото проруски настроен

    Коментиран от #70, #76

    20:59 19.01.2026

  • 59 А50

    5 1 Отговор
    Коцето ако иска да запази авторитет трябва да се държи сериозно, а не като политик.

    20:59 19.01.2026

  • 60 Минаваща

    10 2 Отговор
    На Костя Копейкин му запари под крачетата!😂😂😂

    21:00 19.01.2026

  • 61 смехоран

    6 10 Отговор
    Точно така Коце,убии простака с въпроси и ще видиш че не става и чеп за зеле.Дементния Мунчо ще мучи,ще сумти,и няма да построи правилно и едно изречение.

    Коментиран от #63, #73

    21:01 19.01.2026

  • 62 Боклуците на Боклука

    9 2 Отговор
    Боклук мръсен, подлога на Тиквата 🤜👊🪓🚽

    21:01 19.01.2026

  • 63 Шкембе Войвода

    10 3 Отговор

    До коментар #61 от "смехоран":

    Копейкин е долен мошеник и лъжец. Пази боже, сляпо да прогледа!!!

    21:02 19.01.2026

  • 64 Стенли

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Да но не с тези управници начело на този така наречен ЕС и по малко конфронтация с Русия ЕС и Русия заедно ще бъдат най силния съюз в света

    21:02 19.01.2026

  • 65 Съдбоносен въпрос

    8 2 Отговор
    Коце, не заставай на позицията на непризнат месия, Радев може да бъде вълната на която вашият сърф да се окаже на правилното място, но няма да стане ако я посрещаш челно. Кое е важно да се осъществи, ти или идеите ти?

    21:03 19.01.2026

  • 66 Пич

    8 3 Отговор

    До коментар #50 от "От Покровск":

    Ти си от глупаците които просто се провикват , и никога няма да разбереш защо Русия трябва да победи в Украйна !!!

    Коментиран от #81

    21:07 19.01.2026

  • 67 Швейк

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Най много да стане заместник председател на народното събрание.Голям прогрес!

    21:09 19.01.2026

  • 68 Хе!

    11 1 Отговор
    Човекът направи каквото се очаква от него! Но дали същото ще направи и обществото!? Много вероятно е да стане нещо, което описа Павел Шопов от Атака в нейната младост! Всички, казваше Шопов ни призовават да излизаме на протести, да се вдигаме, да ги помитаме и подобни юнашки призиви! Ние излизаме на протест и когато се обърнем, зад нас е само полицията....!

    21:09 19.01.2026

  • 69 Чува се силно квичене откъм свинарника

    6 3 Отговор
    Шиши пометна в Дубай, Боката скъса менискус в зайчарника, Асен си съдра пеньоара... а Косю копанара фърли боба!

    Коментиран от #74

    21:09 19.01.2026

  • 70 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "Стенли":

    Достатъчно е Радев да каже че ще ликвидира копейките и целият електорат на ппдб ще е в краката му. Факт. Хехе.

    21:09 19.01.2026

  • 71 Военен

    9 2 Отговор
    Ако излезем от нато, до 12 месеца България пада под турско робство като Армения и Сирия

    Коментиран от #85

    21:11 19.01.2026

  • 72 Безпристрастен

    12 2 Отговор
    Слушай внимателно Костадинов.Аз съм гласувал за теб, включително цялото ни семейство.Два избора подред.Но сега,( не само по повод това твое изказване),но само преди дни, абсолютно язвителният ти ,дори груб тон ,без никакви обясними причини Към Радев,буквално стреснаха ,разочароваха много хора.Включително твои подръжници.Защо го правиш? Няма грам логично обяснение, след като твоята партииниа програма,в много отношения съвпада с политичското поведение на Радев като президент.Има два варианта,като отговор: Или сам си вярваш,че ще постигнеш огромен успех- да бъдеш първа , политическа сила,или не владееш нервите си, защото на терена вече е Радев,който може да дръпне много от твоите поддръжници.Признак на късогледо политическо поведение,." Не плюй в кладенеца,от който може да се наложи,да пиеш вода! "Поне това го знаеш от предците ни! С това,само наливаш вода в мелницата на онези,срещу който сам се бориш!

    Коментиран от #78

    21:11 19.01.2026

  • 73 Стенли

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "смехоран":

    Много точно казано и последно като Костадинов го попита за еврото или за лв Радев си замълча и друго ще каже дано Радев не се окаже поредния Симеон Сакскобургготски или Борисов защото те така дойдоха с големи заявки още помним как Симеон Сакскобургготски обеща да ни оправи (каквото и да значи това) за осемстотин дни и как след това си прибра имоти и гори същата работа и с Борисов само дето той ни "оправя "повече години така че не вярвам че Радев ще направи кой знае какво

    21:11 19.01.2026

  • 74 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Чува се силно квичене откъм свинарника":

    Радев още не е обявил програмата си но планктона вече му е предан като осиновен уличен пес. Хаха.

    21:11 19.01.2026

  • 75 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 2 Отговор
    Теб и партията ти вече ги няма.....явно още не си разбрал....

    21:11 19.01.2026

  • 76 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Стенли":

    Прав си ....съгласен съм с твоя коментар....

    21:12 19.01.2026

  • 77 Удри

    3 5 Отговор
    Напротив. Радев иска България да е троянският кон на Китай в НАТО. Руснаците не ги боря изобщо защото те показаха, че за нищо не стават освен да плащат с ядрено оръжие. Путин ги превърна в колония на Китай.

    21:12 19.01.2026

  • 78 Обективен

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Безпристрастен":

    Радев не е обявил никаква програма, не е давал никакви обещания. За какво поведение говориш? За това че не подкрепи референдума?

    21:13 19.01.2026

  • 79 Опа

    6 4 Отговор
    Радев няма партньори освен Доган. Като нищо Асен Василев ще се продаде също защото олигархията зад Радев и ППДБ вече се е договорила.

    21:14 19.01.2026

  • 80 Олга

    5 5 Отговор
    Защо ли толкова недоволни от изказването на Костадинов? Менталитет. Този,който пълзи не може да лети. Така ще е.За съжаление.

    21:14 19.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Димо

    7 4 Отговор
    Костя...иска ти се, само че Радев не е куха копейка като теб! Той е за европейското ни бъдеще и това тепърва ще го разбереш.

    Коментиран от #86

    21:15 19.01.2026

  • 83 Газ

    4 4 Отговор
    Мистър Кеш и пуделите ще се обединят по линия на Бобокови, Гергов и Прокопиев. Но няма да им стигнат процентите да управляват .

    Коментиран от #87

    21:16 19.01.2026

  • 84 Този вече

    6 2 Отговор
    Започва да изнагшява , говори какво и как ще направиш за добруването България и народа и бе боклук , той щял да губи времето на хората с неудобни и заядливи въпроси към Радев ,това не ти е селска кръчма

    21:16 19.01.2026

  • 85 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #71 от "Военен":

    Че ти мислиш сега че Ердоган султана реши да освободи Кърджалийска област някой ще може да го спре помисли защо първото което поискаха Турция за да влезем в нато е да си нарежем ракетите в момента България е разграден двор и единствено което можем да направим е да се молим на Господ да ни нападат 😁😕

    21:16 19.01.2026

  • 86 Хаха

    6 4 Отговор

    До коментар #82 от "Димо":

    Затова ли когато руският патриарх тропаше по масата на президентството Радев се сниши вместо да го изгони?

    21:18 19.01.2026

  • 87 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "Газ":

    Явно мафията зад пуделите е предложила повече пари на Радев отколкото Бойко и Шиши са му давали да се пенсионира.

    21:19 19.01.2026

  • 88 Копейкин!

    9 2 Отговор
    Жалка Кремълска Мастия!

    21:20 19.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ха ха ха

    9 4 Отговор
    От утре Ботащков е никой и не може да поиска нищо бе копейка

    21:22 19.01.2026

  • 91 Ало

    9 1 Отговор
    Абе копейка трай си там ве

    21:25 19.01.2026

  • 92 Ха ха ха

    10 2 Отговор
    Русофилите от малките русофилски партийки веднага се предлагат на Румбата

    21:25 19.01.2026

  • 93 една безмозъчна история за България

    5 3 Отговор
    Получи се това : .нямаме редовно правителство, нямаме редовен главен прокурор, нямаме редовен висш съдебен съвет, нямаме редовен бюджет, нямаме национална валута , нямаме и президент. Радев, Радев ?!

    Коментиран от #95

    21:31 19.01.2026

  • 94 Сабринов

    3 0 Отговор
    Радев дали ще си хортува с копанки от Владиславово макар и забогатели.

    21:33 19.01.2026

  • 95 Иван

    4 4 Отговор

    До коментар #93 от "една безмозъчна история за България":

    Много се жалваш нещо от многото нямане :)
    Не ни трябва такъв президент. Създаваше само хаос и противопоставяне.
    Затова пък имаме стабилна валута, конвертируема по целия свят ! Имаме зад гърба си Европа, така че и без правителство, и без бюджет, и без Висш съдебен съвет, и без Главен прокурор ..... все ще се оправим някак !

    21:39 19.01.2026

  • 96 666

    5 0 Отговор
    Аз очаквам следващата стъпка да е ареста на фашистката организация иZраждане и нейния фюрер Копейкин. ха ха

    21:41 19.01.2026

  • 97 Дядо ви Курти от село пиперково

    5 0 Отговор
    Копейката туко що изгуби 50% от избирателите си..

    21:42 19.01.2026

  • 98 България в хаоса

    2 1 Отговор
    От редовно избран държавен глава ,от главнокомандващ при недай Боже война, този заряза народния вот,дезертира от поста и отиде политик да става ?

    21:51 19.01.2026

  • 99 Лев Толстой

    0 1 Отговор
    Лай...но като тебе не поиска официално излизане от НАТО, а очакваш Румен да ти свърши мръсната работа за която ти плащат от Москва. :) Костя май не осъзнава че е смешен ( мъжката версия на Деса Атанасова - конституционната ку..ца

    22:00 19.01.2026

  • 100 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ахил":

    Скрий се бе!

    22:10 19.01.2026

