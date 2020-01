Китайците полудяха по наша народна песен (ВИДЕО)

Българската народна се оказа разковничето за мечтания пробив на родни артисти зад граница. В последните дни се появиха няколко доказателства за успеха на музикалната формула – модерни бийтове с етно елементи.

Най-новият повод за гордост у нас дава едва 21-годишната певица DIA и нейната песен #yoursake. Младият талант пусна песента си навръх Коледа и удивително успя да се промъкне покрай All I Want for Christmas и всички задължителни празнични парчета. Музикалната творба направи голямо впечатление на слушателите. Големият ѝ пробив обаче е дошъл неочаквано, след като екипът зад парчето – продуцентите Fabrizio Parisi и The Editor, и самата певица, получават информация, че по незнайни начини песента се върти с пълна сила в Китай.

„Фолклорът, вплетен в модерното хаус звучене придава безгранично и вечно – величествено звучене… такова, каквото самата българска народна музика носи“, казват пред „Монитор“ продуцентите и добавят, че в последните дни са били доста изненадани, че и в Бразилия вече парчето е качено в стрийминг палтформи. Песента вече има и видеоклип, в който главната роля е поверена на младата певица.