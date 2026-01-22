Новини
Мерцедес разкри първи кадри на новия си болид и обяви мащабно партньорство с Microsoft

22 Януари, 2026 18:44 499 0

Новият модел носи името W17

Мерцедес разкри първи кадри на новия си болид и обяви мащабно партньорство с Microsoft - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мерцедес вдигна завесата и показа първите изображения на своя нов болид за предстоящия сезон във Формула 1.

Легендарният отбор, известен като „Сребърните стрели“, не само разкри визията на машината си, но и обяви стратегическо сътрудничество с технологичния гигант Microsoft. Според информация, изтекла от Sky Sports, стойността на спонсорския договор се изчислява на внушителните 50 милиона евро годишно, макар че официални данни за финансовите параметри не бяха оповестени. Логото на Microsoft ще заеме видно място – ще краси страничните части на шасито, както и предното крило на болидите, подчертавайки новата ера в технологичното развитие на отбора.

Новият модел, носещ името W17, остава верен на емблематичната цветова комбинация от сребристо и черно, която се е превърнала в запазена марка на Мерцедес.

Официалната премиера на болида е насрочена за 2 февруари, след което машината ще бъде подложена на изпитания по време на тестовете в Бахрейн.

За отбора на Мерцедес през новия сезон ще се състезават талантливият британец Джордж Ръсел и обещаващият италианец Кими Антонели, които ще се борят за върха с новия W17.


