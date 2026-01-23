Рафиня подари na съпругата си с луксозен автомобил

Звездата на Барселона, Рафиня, направи впечатляващ жест, за да изрази любовта си към съпругата си, Наталия Родригес Белоли, като ѝ подари луксозен автомобил на стойност около 100 000 евро.

По-конкретно, бразилският футболист подари на половинката си Range Rover Vogue, един от водещите SUV модели на пазара. Този жест веднага стана вирусен в социалните мрежи, събирайки хиляди реакции.

Наталия Белоли сподели радостта си с последователите си в Instagram, публикувайки снимки и видеоклипове от изненадата. На кадрите тя позира усмихната до автомобила, който беше украсен с голяма червена панделка, като самата тя изглеждаше видимо развълнувана.

Range Rover Vogue се отличава с комбинация от лукс, комфорт и динамични характеристики, качества, които изглежда са били особено оценени. Много потребители в социалните мрежи коментираха, че това е „подарък, достоен за кралица“, визирайки стойността на автомобила, която достига 100 000 евро.

Двойката, която често споделя моменти от личния си живот, получи множество пожелания от приятели и фенове, които възхвалиха романтичния жест на Рафиня. Този акт, освен материалната си стойност, беше изтълкуван като поредно доказателство за силната връзка, която поддържат.