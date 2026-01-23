Рафиня подари na съпругата си с луксозен автомобил

Звездата на Барселона, Рафиня, направи впечатляващ жест, за да изрази любовта си към съпругата си, Наталия Родригес Белоли, като ѝ подари луксозен автомобил на стойност около 100 000 евро.
По-конкретно, бразилският футболист подари на половинката си Range Rover Vogue, един от водещите SUV модели на пазара. Този жест веднага стана вирусен в социалните мрежи, събирайки хиляди реакции.
Наталия Белоли сподели радостта си с последователите си в Instagram, публикувайки снимки и видеоклипове от изненадата. На кадрите тя позира усмихната до автомобила, който беше украсен с голяма червена панделка, като самата тя изглеждаше видимо развълнувана.
Range Rover Vogue се отличава с комбинация от лукс, комфорт и динамични характеристики, качества, които изглежда са били особено оценени. Много потребители в социалните мрежи коментираха, че това е „подарък, достоен за кралица“, визирайки стойността на автомобила, която достига 100 000 евро.
Двойката, която често споделя моменти от личния си живот, получи множество пожелания от приятели и фенове, които възхвалиха романтичния жест на Рафиня. Този акт, освен материалната си стойност, беше изтълкуван като поредно доказателство за силната връзка, която поддържат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:49 23.01.2026
3 Дада
Коментиран от #9
06:59 23.01.2026
4 Каква черна несправедливост
Не чувам вой да бъде узаконено жените да си изразяват чувствата по същия начин към мъжете.
07:13 23.01.2026
5 Това е правилото
07:19 23.01.2026
6 Ицо
07:36 23.01.2026
7 Възмутен
07:39 23.01.2026
8 Така “печелят” пари жените
Толкова по въпроса за “печалбата” на пари от жени.
07:50 23.01.2026
9 Баценка
До коментар #3 от "Дада":В грешка си, жените подаряват много неща на съпрузите си, като: фалити, банкрути, рога, инфаркти, инсулти, по някоя друга болест полова....
07:55 23.01.2026