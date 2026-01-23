Новини
Рафиня подари na съпругата си с луксозен автомобил

23 Януари, 2026

  • барселона-
  • рафиня-
  • range rover vogue-
  • наталия родригес белоли-
  • футбол

Този жест веднага стана вирусен в социалните мрежи, събирайки хиляди реакции

Рафиня подари na съпругата си с луксозен автомобил - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона, Рафиня, направи впечатляващ жест, за да изрази любовта си към съпругата си, Наталия Родригес Белоли, като ѝ подари луксозен автомобил на стойност около 100 000 евро.

По-конкретно, бразилският футболист подари на половинката си Range Rover Vogue, един от водещите SUV модели на пазара. Този жест веднага стана вирусен в социалните мрежи, събирайки хиляди реакции.

Наталия Белоли сподели радостта си с последователите си в Instagram, публикувайки снимки и видеоклипове от изненадата. На кадрите тя позира усмихната до автомобила, който беше украсен с голяма червена панделка, като самата тя изглеждаше видимо развълнувана.

Range Rover Vogue се отличава с комбинация от лукс, комфорт и динамични характеристики, качества, които изглежда са били особено оценени. Много потребители в социалните мрежи коментираха, че това е „подарък, достоен за кралица“, визирайки стойността на автомобила, която достига 100 000 евро.

Двойката, която често споделя моменти от личния си живот, получи множество пожелания от приятели и фенове, които възхвалиха романтичния жест на Рафиня. Този акт, освен материалната си стойност, беше изтълкуван като поредно доказателство за силната връзка, която поддържат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    От много "ръчни маневри" не ти остава време да си прочетеш заглавието...

    06:49 23.01.2026

  • 3 Дада

    5 0 Отговор
    Как пък един път не видях или чух една жена да подари нещо на мъжа си ,камо ли автомобил ?

    Коментиран от #9

    06:59 23.01.2026

  • 4 Каква черна несправедливост

    2 0 Отговор
    за равенството на половете в ЕС.
    Не чувам вой да бъде узаконено жените да си изразяват чувствата по същия начин към мъжете.

    07:13 23.01.2026

  • 5 Това е правилото

    3 0 Отговор
    Дава във всички дупки - получава всякакви екстри.

    07:19 23.01.2026

  • 6 Ицо

    3 0 Отговор
    Той явно не я обича много щом се е спрял на тази марка.

    07:36 23.01.2026

  • 7 Възмутен

    2 0 Отговор
    Той - татуиран, тя - силиконова....

    07:39 23.01.2026

  • 8 Така “печелят” пари жените

    1 0 Отговор
    Вземат ги от мъжете под вид на даване.
    Толкова по въпроса за “печалбата” на пари от жени.

    07:50 23.01.2026

  • 9 Баценка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дада":

    В грешка си, жените подаряват много неща на съпрузите си, като: фалити, банкрути, рога, инфаркти, инсулти, по някоя друга болест полова....

    07:55 23.01.2026

