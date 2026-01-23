Спортът по ТВ в петък (23 януари)

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кицбюел, супер Г, мъже Евроспорт 2
14.15 Фрийстайл ски: Световна купа във Вейзонас, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
15.30 Ски бягане: Световна купа в Гомс, отборен спринт, мъже и жени Евроспорт 2
18.00 Водна топка, Европейско първенство, мъже БНТ 3
19.00 Рали, Световен шампионат МАХ Спорт 3
19.00 Биатлон: Световна купа в Нове Место, индивидуално, жени Евроспорт 1
19.30 Арминия – Холщайн Диема спорт 2
19.30 Дармщад – Нюрнберг Диема спорт 3
19.30 Волейбол, Монтана – ЦСКА МАХ Спорт 2
19.45 Баскетбол, Галатасарай – Богданка МАХ Спорт 1
21.00 Оксер – ПСЖ Диема спорт
21.30 Санкт Паули – Хамбургер Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, Партизан – Апоел (ТА) МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, Болоня – Цървена звезда МАХ Спорт 1
21.30 Водна топка, Европейско първенство, мъже БНТ 3
21.45 Интер – Пиза МАХ Спорт 3
22.00 Леванте – Елче МАХ Спорт 4
22.00 Дарби Каунти – Уест Бромич Диема спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", втори ден Евроспорт 2
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
