Ето я най-старата приказка в света

Най-старата приказка е част от фолклора на аборигените в Австралия. Тя разказва за възникването на вулкан на територията на днешния щат Виктория преди 37 хиляди години, пише в. Daily Mail.

Геологът Ерин Мачън от университета в Мелбърн е успяла да намери потвърждение за датировката на притча, разказвана от членовете на племето гундиджмара вече хиляди години.

Каменна брадва, залята от лавата на вулкана Будж Бим се оказала доказателството, че притчата на местното племе е най-старата в света.

Чрез метода на радиоизотопното датиране било установено, че и лавата и сечивото са на възраст 37 хиляди години.

