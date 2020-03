Славея Сиракова показа малката Емили и още нещо (СНИМКИ)

👶🏼🌺👶🏼 Mama & Emily 👶🏼🌺👶🏼 . . . . . #mamaandemily #mylove #myhappiness #mysunshine #miamor #bebecita #likemotherlikedaughter

A post shared by Slaveia Sirakova-Shaila (@slaveiasirakova) on Mar 29, 2020 at 3:16am PDT