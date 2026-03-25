Рецепта за вечеря: Класически лучник за Благовещение

Необходими продукти:
- 500 грама брашно;
- 7 грама суха мая;
- 2 чаени лъжици сол;
- 2 чаени лъжици захар;
- 3 супени лъжици зехтин.
За плънката:
- 2 глави лук;
- 3 стръка праз;
- 1/2 кафена чаша олио;
- 2 чаени лъжици червен пипер;
- 1 чаена лъжица чубрица;
- 2 домата.
Начин на приготвяне:
Първата стъпка от рецептата за лучник е подготовката на тестото, пише supichka.com. В купа изсипвате захарта и маята и добавяте 250 мл топла вода. Разбърквате добре и оставяте за около 10 минути докато шупне и втаса. Пресявате брашното, добавяте солта, добавяте и втасалата мая и олиото и омесвате до получаване на меко тесто. Включвате фурната на 50 градуса, слагате тестото в купа, намазвате го с олио и го оставяте във фурната, докато удвои обема си.
Докато тестото втасва, подгответе плънката на лучника. Почистете и нарежете лука и праза на ситно. В дълбок тиган или тенджера изсипете олиото и след като се сгорещи добавете нарязаните лук и праз. След като омекнат добавете почистения и нарязан на ситно домат / доматеното пюре, както и подправките. Добавете и 1 равна чаена лъжица сол и разбъркайте добре.
След като тестото е втасало го разделете на две части едната от които два пъти по-голяма от другата. Разточете двете топки тесто на две кори. Намажете малка тава с олио и с сложете в нея по-голямата кора, като имате предвид, че трябва да кората да е толкова голяма, че да излиза от тавата. Изсипвате плънката, слагате върху плънката втората кора и накрая запечатвате лучника, като “залепяте” останалите извън тавата краища на долната кора. По желание може да намажете лучника с разбито яйце.
Слагате лучника в сгрятата фурна за 15 минути да втаса, след което усилвате на 180 градуса фурна за около 30 минути, или докато лучникът придобие леко златист цвят.
1 Оракул
2 Илия
3 jorj
4 jorj
6 Лудата, с носа
7 Абе ходи
До коментар #1 от "Оракул":На село и насади лук, 😊е нее както да пиеш безплатно бира и ядеш кебапчета на Божков на паветата.
17:06 25.03.2021
8 1488
9 Перфектно
10 Една от любимите ми комбинации
11 провинциалист
До коментар #10 от "Една от любимите ми комбинации":Ако махнеш лука, става пица Маргарита.
10:22 25.03.2025
12 Програмист
До коментар #1 от "Оракул":И благодарение на това, че са мързеливи и бездарни и съответно не хващат високоплатена работа
13 Малииии
14 Хмм
15 123456
16 Хмм
17 1488
До коментар #8 от "1488":претоплена от миналата година статия, личи от коментарите
10:18 25.03.2026
18 Заека
- Имаме!
- Сигурно е много гадна, нали?!
10:20 25.03.2026
19 ами,
До коментар #16 от "Хмм":Това си точно лучник мойте прабаби още го правеха. На двора на огън го печаха и го захлупваха с капак който си имаше специално название но вече не го помня защото беше много отдавна и бях дете.Точно с две кори,плънката може да е различна.Киша е модерното му звучене и е принесено от чужбина.Разровете се в бабините ви рецепти ще преоткриете чудесни неща .
10:57 25.03.2026
20 Чийзкейк с праз
До коментар #12 от "Програмист":Дори "високоплатените" програмисти са мързеливи и бездарни повечето, ако се съди по бързината на приложенията и ресурсите, които изискват. Като не харесвате селските кексове, яжте си бананите.
11:00 25.03.2026