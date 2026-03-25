Новини
Любопитно »
Рецепта за вечеря: Класически лучник за Благовещение
25 Март, 2026 10:05 27 695 20

  • лучник-
  • пита-
  • лук-
  • пости-
  • какво да сготвя

Традиционно ястие за празника

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 500 грама брашно;
  • 7 грама суха мая;
  • 2 чаени лъжици сол;
  • 2 чаени лъжици захар;
  • 3 супени лъжици зехтин.

За плънката:

  • 2 глави лук;
  • 3 стръка праз;
  • 1/2 кафена чаша олио;
  • 2 чаени лъжици червен пипер;
  • 1 чаена лъжица чубрица;
  • 2 домата.

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за лучник е подготовката на тестото, пише supichka.com. В купа изсипвате захарта и маята и добавяте 250 мл топла вода. Разбърквате добре и оставяте за около 10 минути докато шупне и втаса. Пресявате брашното, добавяте солта, добавяте и втасалата мая и олиото и омесвате до получаване на меко тесто. Включвате фурната на 50 градуса, слагате тестото в купа, намазвате го с олио и го оставяте във фурната, докато удвои обема си.

Докато тестото втасва, подгответе плънката на лучника. Почистете и нарежете лука и праза на ситно. В дълбок тиган или тенджера изсипете олиото и след като се сгорещи добавете нарязаните лук и праз. След като омекнат добавете почистения и нарязан на ситно домат / доматеното пюре, както и подправките. Добавете и 1 равна чаена лъжица сол и разбъркайте добре.

След като тестото е втасало го разделете на две части едната от които два пъти по-голяма от другата. Разточете двете топки тесто на две кори. Намажете малка тава с олио и с сложете в нея по-голямата кора, като имате предвид, че трябва да кората да е толкова голяма, че да излиза от тавата. Изсипвате плънката, слагате върху плънката втората кора и накрая запечатвате лучника, като “залепяте” останалите извън тавата краища на долната кора. По желание може да намажете лучника с разбито яйце.

Слагате лучника в сгрятата фурна за 15 минути да втаса, след което усилвате на 180 градуса фурна за около 30 минути, или докато лучникът придобие леко златист цвят.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оракул

    33 15 Отговор
    За много Българи лучникът за вечеря или закуска е деликатес,който не могат да си позволят заради бедността и мизерията,в която живеят благодарение на ОПГ ГЕРБ.Но възмездие ще има много скоро.

    Коментиран от #7, #12

    16:09 25.03.2021

  • 2 Илия

    3 17 Отговор
    Дай нещо боб яхния с наденица ма....стига с тоз триволяк

    16:23 25.03.2021

  • 3 jorj

    8 11 Отговор
    Мързел, мързела и дървени философи с червени промити мозъци докарват хората до бедност.

    16:25 25.03.2021

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лудата, с носа

    4 3 Отговор
    Щом само с две топки се прави, наемам се...!

    16:40 25.03.2021

  • 7 Абе ходи

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Оракул":

    На село и насади лук, 😊е нее както да пиеш безплатно бира и ядеш кебапчета на Божков на паветата.

    17:06 25.03.2021

  • 8 1488

    1 5 Отговор
    претоплена от вчера статия, личи от коментарите

    Коментиран от #17

    10:07 25.03.2025

  • 9 Перфектно

    7 4 Отговор
    за закуска, после ще пътувате сам в трамвая!

    10:13 25.03.2025

  • 10 Една от любимите ми комбинации

    8 9 Отговор
    Хляб, лук и домати. Традиции от бедността, когато трябва да се напълни стомах и да стане прилично на вкус с термична обработка и подправки. Същото като прословутия пататник хляб с картофи.

    Коментиран от #11

    10:16 25.03.2025

  • 11 провинциалист

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Една от любимите ми комбинации":

    Ако махнеш лука, става пица Маргарита.

    10:22 25.03.2025

  • 12 Програмист

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оракул":

    И благодарение на това, че са мързеливи и бездарни и съответно не хващат високоплатена работа

    Коментиран от #20

    12:31 25.03.2025

  • 13 Малииии

    2 3 Отговор
    Вено, пак си закъсала със секса. Минеш ли в цикъл и почваш да преписваш рецепти!

    12:37 25.03.2025

  • 14 Хмм

    3 2 Отговор
    този лученик прилича на киш

    18:41 25.03.2025

  • 15 123456

    1 3 Отговор
    с 2 глави лук - лучник тръгнали да правят ! то не може да замирише само ! Тук говорим за поне 6-8 глави лук !Ако ще е тава де !

    20:14 25.03.2025

  • 16 Хмм

    1 1 Отговор
    това е киш, ние вкъщи правим лученик като вита баница, лукът се запържва до златисто преди да се поставят като пълнеж на витата баница, това е единственото нещо което аз обичам с лук, иначе лук и чесън не са за мен

    Коментиран от #19

    10:18 25.03.2026

  • 17 1488

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    претоплена от миналата година статия, личи от коментарите

    10:18 25.03.2026

  • 18 Заека

    2 1 Отговор
    Имате ли торта от моркови?
    - Имаме!
    - Сигурно е много гадна, нали?!

    10:20 25.03.2026

  • 19 ами,

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    Това си точно лучник мойте прабаби още го правеха. На двора на огън го печаха и го захлупваха с капак който си имаше специално название но вече не го помня защото беше много отдавна и бях дете.Точно с две кори,плънката може да е различна.Киша е модерното му звучене и е принесено от чужбина.Разровете се в бабините ви рецепти ще преоткриете чудесни неща .

    10:57 25.03.2026

  • 20 Чийзкейк с праз

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Програмист":

    Дори "високоплатените" програмисти са мързеливи и бездарни повечето, ако се съди по бързината на приложенията и ресурсите, които изискват. Като не харесвате селските кексове, яжте си бананите.

    11:00 25.03.2026