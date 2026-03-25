Рецепта за вечеря: Класически лучник за Благовещение

Необходими продукти:

500 грама брашно;

7 грама суха мая;

2 чаени лъжици сол;

2 чаени лъжици захар;

3 супени лъжици зехтин.

За плънката:

2 глави лук;

3 стръка праз;

1/2 кафена чаша олио;

2 чаени лъжици червен пипер;

1 чаена лъжица чубрица;

2 домата.

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за лучник е подготовката на тестото, пише supichka.com. В купа изсипвате захарта и маята и добавяте 250 мл топла вода. Разбърквате добре и оставяте за около 10 минути докато шупне и втаса. Пресявате брашното, добавяте солта, добавяте и втасалата мая и олиото и омесвате до получаване на меко тесто. Включвате фурната на 50 градуса, слагате тестото в купа, намазвате го с олио и го оставяте във фурната, докато удвои обема си.

Докато тестото втасва, подгответе плънката на лучника. Почистете и нарежете лука и праза на ситно. В дълбок тиган или тенджера изсипете олиото и след като се сгорещи добавете нарязаните лук и праз. След като омекнат добавете почистения и нарязан на ситно домат / доматеното пюре, както и подправките. Добавете и 1 равна чаена лъжица сол и разбъркайте добре.

След като тестото е втасало го разделете на две части едната от които два пъти по-голяма от другата. Разточете двете топки тесто на две кори. Намажете малка тава с олио и с сложете в нея по-голямата кора, като имате предвид, че трябва да кората да е толкова голяма, че да излиза от тавата. Изсипвате плънката, слагате върху плънката втората кора и накрая запечатвате лучника, като “залепяте” останалите извън тавата краища на долната кора. По желание може да намажете лучника с разбито яйце.

Слагате лучника в сгрятата фурна за 15 минути да втаса, след което усилвате на 180 градуса фурна за около 30 минути, или докато лучникът придобие леко златист цвят.