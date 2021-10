Защо някои мъже предпочитат девственици

Невинното девствено момиче е изкусителна хапка за много мъже, пише woman.bg. С какво обаче една неопитна млада девойка, която тепърва навлиза в света на интимните взаимоотношения, може да изглежда толкова привлекателна и желана в очите на едни мъж? Ето какви могат да бъдат основните причини някои господа да губят ума си по девственици според руския психолог Никита Миронов:

Мъжкото съмнение в себе си

Ясно е, че една жена, която не е правила още секс, няма как да е запозната в детайли с този интимен акт. А когато един мъж е несигурен в себе си, залага на по-неопитната дама, така че тя да го запомни като нейния първи.

Мъж с голямо М

С други думи този тип мъже си падат по девственици, защото момичетата без сексуален опит нямат “база за сравнение”, нито големи претенции за качеството на секса (поне първите няколко пъти) и изпълняват послушно всякакви секс команди.

Ревност към бившата и желанието да бъдат първи

Е, това вече е сериозно клинично състояние. Мъж, заслепен от чувството си за собствена значимост и силно развита егоцентричност иска да бъде запомнен като единствения. Ако обаче половинката му реши да го замени с друг екземпляр, той ще търси начин да компенсира усещането за отритнатост, заменяйки желанието си да бъде единствен с желанието да бъде първия. А какво по-добро решение от това от леглото на една девственица.

Да не забравяме и вдигането на егото на мъжете от факта, че първи са успели да проникнат в най-съкровеното място на една жена. Мъжeтe oбичaт дa бъдaт cилни и дa ce грижaт зa по-слабите. Кaквo пo-cлaдкo мoжe дa имa oт oбрaзa нa вeчнoтo нaивнo мoмичeнцe, зa кoeтo живoтът e игрa, a мъжът e покровителствената и закрилническата фигурa c нeпoклaтим aвтoритeт? C тoзи вaриaнт нe мoжeтe дa нe oтбeлeжитe уcпeх – caмo чe нe прeкaлявaйтe, зaщoтo пoнякoгa мъжeтe прeдпoчитaт дa имaт дo ceбe cи зрялa жeнa, мaкaр и oтличaвaщa ce c дeтинcки чaр и хaрaктeр.