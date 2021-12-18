Живка спечели "Фермата"

Любимият човек може да Ви изненада с подарък предколедно.Не се престаравайте в работата си, но и не я гледайте през пръсти по този повод.

Имате супер шанс да осъществите много изгодна сделка, не се чудете твърде много. Ако си търсите спътник в живота, днес може да го намерите.

Опитайте да сте полезни на околните и ще срещнете в очите им не просто благодарност. А съвместната работа може да породи нещо вълнуващо.

Намерите време за малко козметика,все пак празници идат,бъдете красиви.И не опитвайте да разрешите финансовите си проблеми,ще се подтиснете.

Внезапно обзелата Ви страст може да навреди на отношенията Ви и дори напълно да ги разруши,използвайте я с мярка и по предназначение.

Не се задълбавайте в дреболии, имате достатъчно сериозни неща на главата.Влезте в час, май сте забравили да обърнете внимание на някого.

Днес лесно ще се разсейвате и заради това ще сте идеален обект за манипулация.Внимавайте,особено ако имате да пазарувате по-крупни неща.

Поели сте непосилни отговорности, а това допълнително Ви натоварва. Разходете се по магазините,поне малко да се разсеете от проблемите си.

Близнаци (22.05 -21.06)

Бъдете максимално добри и тактични в отношенията с близките на сърцето Ви.Не е нужно да им разказвате всичко,спестите им малко мърморене.