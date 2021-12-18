Живка спечели "Фермата"

Живка е големият победител в седмото издание на риалити шоуто "Фермата" на bTV.
Тя получи 61% от зрителския вот, което ѝ позволи да компенсира третото ѝ място след последните състезания на големия финал.
Тираджийката спечели в конкуренцията на Кирил, Мартина и Пламен, които бяха останалите участници, достигнали до финала.
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Оценка 3.7 от 69 гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Kiko
23:28 18.12.2021
4 ха ха Хо
23:31 18.12.2021
5 Няма такава глупост
23:32 18.12.2021
6 Повръщам
23:32 18.12.2021
7 Тъпооо
23:33 18.12.2021
8 Местим го
23:34 18.12.2021
9 Dana
Коментиран от #20, #48
23:34 18.12.2021
10 Как им увиснаха суратите
23:36 18.12.2021
11 МС продукт
23:40 18.12.2021
12 Реалист
Коментиран от #18
23:41 18.12.2021
13 Фермеръ
Коментиран от #24
23:42 18.12.2021
14 Баба Гинка
23:42 18.12.2021
15 Пенко
23:43 18.12.2021
16 2222
23:45 18.12.2021
17 Зрител
23:45 18.12.2021
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Брей
23:54 18.12.2021
20 Даааа
До коментар #9 от "Dana":Подкрепям! и то голяма интригантка и оодмазвачка!
23:58 18.12.2021
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нормално
00:08 19.12.2021
23 хохохо
00:10 19.12.2021
24 Текезесаръ
До коментар #13 от "Фермеръ":И Нестимир Ананиев , той е минал през всички отбори .
00:23 19.12.2021
25 Браво
Коментиран от #27
00:53 19.12.2021
26 васик атанасова
До коментар #2 от "Ами кой":ЖИВКА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ ПРАВИШЕ СЛАДКО И ЛЮТЕНИЦА С ТОВА ЛИ ПОБЕДИ ? С ИНТРИГИ И МАЗНОТИИ ХОДИШЕ ДА ГИ ПРЕГРЪЩА ДА СЕ ИЗВИНЯВА ЗАЩОТО ЗНАЕ ЧЕ ГО ДАВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА А ТЯ НЕ ОБИЧАЛА БЪЛГАРИЯ И НЯМАЛА ДА СЕ ВЪРНЕ АМА ВЗЕМА ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ МАРТИНА Е БИ ДВЕ ИГРИ 20 НА 10 Е ТОВА СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е МАРТИНА КАЗА НА ДЕЦАТА СИ ДА ВЯРВАТ ДА СЕ БОРЯТ В ЖИВОТА А СЕГА КАКВО ДА ИМ КАЖЕ НАГЛАСЕНА РАБОТА ЖИВКА ПОБЕДИТЕЛ СМЯХ В ЗАЛАТА ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ ХАРЕСВАХ КИРИЛ ТОЙ Е ИСТИНСКИЯ ПОБЕДИТЕЛ ИГРА И ГИ БИ ВСИЧКИТЕ БЕЗ ЗАГУБА И ЛЮБО ПОБЕДИ И ПЛАМЕН ПОБЕДИ И ГЕОРГИ И ВСЕКИ КОЙТО МУ ЗАСТАНА АМА ВИНАТА Е ВЪВ ИВАН И АНДРЕЙ С ТЕЗИ ЕСЕМЕСИ ЗА ПАРИ СЛЕД ТАЗИ ГЛУПОСТ МНОГО ХОРА ВЕЧЕ НЯМА ДА ГЛЕДАТ ФЕРМАТА !
Коментиран от #28, #58
01:22 19.12.2021
27 Врачка
До коментар #25 от "Браво":Наблягай на образованието и по специално на граматиката.След това може и да се научиш да смяташ,но собствените си пари а не чуждите. По постовете тук дори разпознавам участници в реалитито,толкова са прозаични горките.
01:23 19.12.2021
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ,маймуни
02:00 19.12.2021
32 Еххх
02:10 19.12.2021
33 ХА ХА ХА
02:14 19.12.2021
34 Дрън дрън
02:35 19.12.2021
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Живка
03:02 19.12.2021
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 БРАВО!
03:32 19.12.2021
39 А бе
06:52 19.12.2021
40 Алфа Вълкът
06:55 19.12.2021
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Тарзан
07:32 19.12.2021
43 Калбо
Коментиран от #49
07:37 19.12.2021
44 9689
08:29 19.12.2021
45 Язе
09:23 19.12.2021
46 Йеронимус БОШ
09:34 19.12.2021
47 Ивайло
Коментиран от #51
09:49 19.12.2021
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мима
До коментар #43 от "Калбо":Нескопосания злобар " отвя" единствено зрителската неприязън
10:36 19.12.2021
50 незнайко
Коментиран от #59
11:08 19.12.2021
51 незнайко
До коментар #47 от "Ивайло":Малко бъркате, не е слаб участник, но с тези есемеси се опорочеват БИТКИТЕ !!! В 50 пост съм си казал мнението.
11:16 19.12.2021
52 ......
12:34 19.12.2021
53 Хари
15:17 19.12.2021
54 Георги
16:40 19.12.2021
55 абе ха ха Хо
17:12 19.12.2021
56 Живка
17:39 19.12.2021
57 Живчо
18:03 19.12.2021
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Георги
До коментар #50 от "незнайко":Не се иска само сила за фермер това не е ММА а и да си човек
19:36 19.12.2021
60 Живка
23:18 19.12.2021
61 Саяна
14:35 20.12.2021