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Живка спечели "Фермата"

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Живка спечели "Фермата"

  • фермата-
  • риалити-
  • живка-
  • победител

Тя получи 61% от зрителския вот

Живка спечели "Фермата" - 1
Снимка: fermata.btv.bg
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Живка е големият победител в седмото издание на риалити шоуто "Фермата" на bTV.

Тя получи 61% от зрителския вот, което ѝ позволи да компенсира третото ѝ място след последните състезания на големия финал.

Тираджийката спечели в конкуренцията на Кирил, Мартина и Пламен, които бяха останалите участници, достигнали до финала.

България
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Оценка 3.7 от 69 гласа.

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kiko

    40 78 Отговор
    Кирягата ги отнесе. Здрителски вот дрън дрън.

    23:28 18.12.2021

  • 4 ха ха Хо

    107 31 Отговор
    Безценни бяха физиономиите на групата"готиникогато фермерите от предишни сезони гласуваха за Живка и накрая Живка победи със зрителския вот.Права беше като каза,че зрителя вижда всичко.

    23:31 18.12.2021

  • 5 Няма такава глупост

    53 21 Отговор
    Едно време се казваше" бързи, смели , сръчни" за пеонерчета. Фермата не съм го гледал и 2 минути

    23:32 18.12.2021

  • 6 Повръщам

    51 19 Отговор
    Като го пусна. Сменям канала

    23:32 18.12.2021


  • 7 Тъпооо

    50 9 Отговор
    Закривай

    23:33 18.12.2021

  • 8 Местим го

    28 13 Отговор
    На три. Раз, два.....

    23:34 18.12.2021

  • 9 Dana

    54 86 Отговор
    За първи път не одобрявам спечелилия финала на Фермата. Във всички сезони приемах спечелилите. С кое Живка е по-достойна? Интригантка от ден първи….

    Коментиран от #20, #48

    23:34 18.12.2021

  • 10 Как им увиснаха суратите

    82 27 Отговор
    На злобарите хахахаха

    23:36 18.12.2021

  • 11 МС продукт

    37 40 Отговор
    Мивка спечели най слабата Ферма

    23:40 18.12.2021

  • 12 Реалист

    36 95 Отговор
    Нагласиха интригантката жифка за победител след като киро ги отвя всички:) те за това толкова хора не живеят у бгто:) избори нагласени игри нагласени после не се оплаквай жифке че одиш у чужбина:)

    Коментиран от #18

    23:41 18.12.2021

  • 13 Фермеръ

    33 20 Отговор
    В другото издание на Фермата трябва да викнат Сачева. Ще спечели, тя винаги печели, независимо към кой отбор е.

    Коментиран от #24

    23:42 18.12.2021

  • 14 Баба Гинка

    40 6 Отговор
    Не пратих есемес .Ще се гушат а аз леб немам.Къш

    23:42 18.12.2021

  • 15 Пенко

    76 27 Отговор
    Живка беше най-симпатична в хода на играта. Радвам се, че спечели и се радвам, че българинът се е припознал в нея, а не в Кирил или Мартина. Аз за първи сезон гледам предаването по-старателно и беше любопитно, също и диагноза какво представляват доста българи. От друга страна, Кирил и днес, и по време на престоя в самата Ферма от финалистите беше най-убедителен в битките и от тази гледна точка заслужаваше най-много да спечели. Като човешки качества обаче е 0. Ваня спечели най-много битки в цялата Ферма и също е достойна за победител. Като цяло смятам, че Фермата трябва да се решава от дуели, но по разнообразни, за да са по-равностойни, и без никакви гласувания.

    23:43 18.12.2021

  • 16 2222

    89 27 Отговор
    Сега кресливата агитка на Киро и Мартина пак да викат!Къде са Ивайло,Любо и сие да видят колко струват техните любимци!

    23:45 18.12.2021

  • 17 Зрител

    93 26 Отговор
    На плюещата и недоволна клика с малките и тесни душички им паднаха носовете. То не бяха злословни коментари викове и заклинания по време на битките, имаше даже и отвратително държани и много надменност и простодушие. Честито на Живчето и със здраве даси ги харчи.

    23:45 18.12.2021

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Брей

    16 54 Отговор
    Да те кръстят МИВКА и да спечелиш Фермата

    23:54 18.12.2021

  • 20 Даааа

    27 44 Отговор

    До коментар #9 от "Dana":

    Подкрепям! и то голяма интригантка и оодмазвачка!

    23:58 18.12.2021

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нормално

    28 51 Отговор
    Вие какво очаквате от това стадо, то 12г си избираше винетуто, че няма тая интригантка да избере 🤣🤣🤣

    00:08 19.12.2021

  • 23 хохохо

    96 24 Отговор
    Тва нещо Мартина (така и не разбрах мъж ли е жена ли е кво е) накрая на финала гледаше като пръднала.А онуй малкото злобарче Ивайло и той гледаше в земята накрая и даже не отиде и да поздрави победителя без значение кой е.Тия хорица така и не разбраха че със злоба не става.

    00:10 19.12.2021

  • 24 Текезесаръ

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Фермеръ":

    И Нестимир Ананиев , той е минал през всички отбори .

    00:23 19.12.2021

  • 25 Браво

    24 24 Отговор
    Браво на Живчето. Сега от тия 50к€ 35% ще постъпят във австрийската хазна тъй като живчето ще трябва да имнплати данък като уседнала там. Все пак е много по добър избор от простодушните си конкуренти във финала.

    Коментиран от #27

    00:53 19.12.2021

  • 26 васик атанасова

    28 53 Отговор

    До коментар #2 от "Ами кой":

    ЖИВКА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ ПРАВИШЕ СЛАДКО И ЛЮТЕНИЦА С ТОВА ЛИ ПОБЕДИ ? С ИНТРИГИ И МАЗНОТИИ ХОДИШЕ ДА ГИ ПРЕГРЪЩА ДА СЕ ИЗВИНЯВА ЗАЩОТО ЗНАЕ ЧЕ ГО ДАВАТ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА А ТЯ НЕ ОБИЧАЛА БЪЛГАРИЯ И НЯМАЛА ДА СЕ ВЪРНЕ АМА ВЗЕМА ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ МАРТИНА Е БИ ДВЕ ИГРИ 20 НА 10 Е ТОВА СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е МАРТИНА КАЗА НА ДЕЦАТА СИ ДА ВЯРВАТ ДА СЕ БОРЯТ В ЖИВОТА А СЕГА КАКВО ДА ИМ КАЖЕ НАГЛАСЕНА РАБОТА ЖИВКА ПОБЕДИТЕЛ СМЯХ В ЗАЛАТА ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ ХАРЕСВАХ КИРИЛ ТОЙ Е ИСТИНСКИЯ ПОБЕДИТЕЛ ИГРА И ГИ БИ ВСИЧКИТЕ БЕЗ ЗАГУБА И ЛЮБО ПОБЕДИ И ПЛАМЕН ПОБЕДИ И ГЕОРГИ И ВСЕКИ КОЙТО МУ ЗАСТАНА АМА ВИНАТА Е ВЪВ ИВАН И АНДРЕЙ С ТЕЗИ ЕСЕМЕСИ ЗА ПАРИ СЛЕД ТАЗИ ГЛУПОСТ МНОГО ХОРА ВЕЧЕ НЯМА ДА ГЛЕДАТ ФЕРМАТА !

    Коментиран от #28, #58

    01:22 19.12.2021

  • 27 Врачка

    31 7 Отговор

    До коментар #25 от "Браво":

    Наблягай на образованието и по специално на граматиката.След това може и да се научиш да смяташ,но собствените си пари а не чуждите. По постовете тук дори разпознавам участници в реалитито,толкова са прозаични горките.

    01:23 19.12.2021

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ,маймуни

    26 4 Отговор
    Никога не изпращам смс тоест пари на такива предавания още по малко на тия двамата.Трябва да си луд да ги правиш тоя богати.

    02:00 19.12.2021

  • 32 Еххх

    18 2 Отговор
    Това за 80% от българите , ще се окаже вярно ...

    02:10 19.12.2021

  • 33 ХА ХА ХА

    24 7 Отговор
    Това предаване имало и зрители даже ! ХА ХА ХА ! ! !

    02:14 19.12.2021

  • 34 Дрън дрън

    27 34 Отговор
    Нагласен вот Тази селска интригантка не може да е избор на българският народ. Фермата се срина като Игри на Воля. Постановки.

    02:35 19.12.2021

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Живка

    44 10 Отговор
    Ивайло Келнерчето- безценна физиономия след като взех парите ! Хихихихихихииии 🎃

    03:02 19.12.2021

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БРАВО!

    35 13 Отговор
    Още отначало ми беше фаворритка за жените, а тя взе че стана и победителка ! Адмирации!

    03:32 19.12.2021

  • 39 А бе

    15 8 Отговор
    Кой гледа това глупаво предаване,рожба на двата мушмурока? Превключа ли на Фермата и телевизора ми сам спира.

    06:52 19.12.2021

  • 40 Алфа Вълкът

    11 14 Отговор
    Хаха много съм щастлив, че има толкова умни българи, дето гледат баш българското селско предаване и правят Баш Бай Ганя победител! Нищо чудно и аз да успея като Бойко да ви стана министър-председател, тогава ще видите отде изгрява слънцето!

    06:55 19.12.2021

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тарзан

    22 32 Отговор
    Прост народ слаба държава. Какво и харесаха на интриганката Живка и колко дуела спечели, и лукавата хитра усмивка и избягала от България. Пфуу. Мартина е с класи пред Живка. Ама завистта е голяма. Иначе мъжете с изключение на Кирил гола вода. Само могат да викат и бради да пускат. Срам.

    07:32 19.12.2021

  • 43 Калбо

    18 15 Отговор
    Наистина е някак си странно да е победителка Живка и не честно спрямо всичките участници както казва Ванчето тя наистина и подари финала ако беше избрала Живка на дуел аз съм сигурен че Ванчето щеше да бие Живка като брашнян чувал предаването следващата година ще бъде още по-малък рейтинг защото промениха правилата и това беше много зле Трябва да се върнат старите правила Тази година фермата беше игри на волята но само че е по bTV Да бяхте го направили като Нова телевизия финалът трябва да бъде спечелен с дуел а не със зрителни вот Например Киро толкова много работа е свършил във фермата че Живка цял живот да работи там няма да може да ги свърши тези неща фермата би трябвало да бъде така който е най-много е дал за фермата той да спечели а не който е направил най-големите интриги той да спечели Както Райно спечели с труд и чест и искреност към своите фермери миналата година победителят Ванчето не казвам че не си заслужава победата но ако беше само с двубоите тя нямаше да бъде победител ето това имах предвид И не е честно наистина след като спечелиш толкова много двубой и да не си победител както стана с Боби в миналогодишния сезон с една дума не трябва да има зрителски вот а трябва да има двубой на финала без зрителски вот тогава ще бъде наистина честно

    Коментиран от #49

    07:37 19.12.2021

  • 44 9689

    32 12 Отговор
    Наистина,най слабата ферма.Калпавите продуценти залагаха битките насочено.Какво търси лекето Киро на финала,ами козметичката-интригант.Ваня заслужаваше славата.Само с битки за груба сила а не и за акъл се решаваше победата.

    08:29 19.12.2021

  • 45 Язе

    16 2 Отговор
    Ми тя по-слаба от Ваня, тоест вота на зрителите е наказание за другите.

    09:23 19.12.2021

  • 46 Йеронимус БОШ

    9 6 Отговор
    Живка спечелила Фермата !!! А Бойко и Шайката заграбиха , ограбиха и разграбиха България ! Това е важното и последващото възмездие и разплата !

    09:34 19.12.2021

  • 47 Ивайло

    13 14 Отговор
    На двамата младежи спирам да им гледам продукцията. Това е безобразие. 10 000 sms-а класират най-слабия и манипулативен фермер първи.

    Коментиран от #51

    09:49 19.12.2021

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мима

    13 0 Отговор

    До коментар #43 от "Калбо":

    Нескопосания злобар " отвя" единствено зрителската неприязън

    10:36 19.12.2021

  • 50 незнайко

    10 24 Отговор
    Изгледах цялото предаване от самото начало .Всичко във ФЕРМАТА е хубаво, само избора за победител по този начин е ГРОЗЕН !!! Защо се съревновават в битки участниците, след като НИЕ определяме кой ни харесва !!! За мен победителите трябва да са двама, мъж и жена и това са КИРИЛ и МАРТИНА !!! Да получат по 50 бона и готово . Нама да има неоправдани !!!

    Коментиран от #59

    11:08 19.12.2021

  • 51 незнайко

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ивайло":

    Малко бъркате, не е слаб участник, но с тези есемеси се опорочеват БИТКИТЕ !!! В 50 пост съм си казал мнението.

    11:16 19.12.2021

  • 52 ......

    21 4 Отговор
    НАКАЗАТЕЛЕН ВОТ БЕШЕ ,ПРОТИВ ПОШЛОСТТА ,ЧАЛГАТА ,ИНТРИГАНТИТЕ МАРТИНА И КАРНОБАШКИЯ АЛКОХОЛИК КИРО

    12:34 19.12.2021

  • 53 Хари

    7 7 Отговор
    С този победител много се изложиха.Това е единственият сезон който съм гледал,и дори ми хареса но със тази пародия на финала,с най неподходящият победител,повече НИКОГА няма да гледам това предаване!

    15:17 19.12.2021


  • 54 Георги

    15 2 Отговор
    Искам да попитам Мартина и Кирил струваше ли си всичко което правиха през цялото време във фермата да разделят хората и да унижават Ваня

    16:40 19.12.2021

  • 55 абе ха ха Хо

    18 2 Отговор
    Зрителския вот смаза групата на Мартина както те мачкаха,унижаваха,кълняха и обиждаха най-вече Ваня,Ралица и Живка.Каквото посяха това и пожънаха.Усетиха народната любов.

    17:12 19.12.2021

  • 56 Живка

    7 3 Отговор
    62% а не 61%.Само да уточня.

    17:39 19.12.2021

  • 57 Живчо

    16 4 Отговор
    Кирил много работил. Ама се държеше отвратително. И нямаше грам пипе по история. Тоя не знаеше даже кой е Димитър Списаревски. Живка била интригантка, а Мартина цяло предаване злословеше зад гърба. И уж нямаше да реди битките накрая, ама се направи на ударена. Евала, че Живка и Пламен печелят от зрителския вот.

    18:03 19.12.2021

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Георги

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "незнайко":

    Не се иска само сила за фермер това не е ММА а и да си човек

    19:36 19.12.2021

  • 60 Живка

    8 0 Отговор
    Показа как се печели това предаване,… от стаичката за интервюта! Не е нужда да си най-добрия в коването или рязането на дъски, важно е да говориш “искрено” както заяви Живка. Таа опусумите да си прегледат регламента, щото сегашния се оказа безмислен! Иначе браво, и аз бях за Живето сред финалистите

    23:18 19.12.2021

  • 61 Саяна

    1 0 Отговор
    Гадно да ти стане от този финал и зрителски вот! Да беше предала на друг Живка наградата за най -работен фермер.Други печелеха игрите.Отиде на финала служебно и се окичи с чужда слава!

    14:35 20.12.2021