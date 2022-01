Боб Сагет не очаквал да живее толкова дълго

Тийнейджърките от 80-те и 90-те години на миналия век въздишаха по Боб Сагет и освен че се смееха до сълзи на "Най-смешните домашни видеоклипове на Америка", не пропускаха епизод именно заради чаровника. Красив мъж и забавен едновременно, си е рядкост. Неговите лафове също бяха хит. А пък подобно предаване в онези време, когато имаше само два тв канала, беше пиршество, чакано цяла седмица. Излъчваха го в събота. Кончината на харесвания актьор, натъжи хора по цялото земно кълбо.

Дали фамилни заболявания са причина за смъртта на актьора, тепърва ще се разбира. Сестра му, Гей, умира от склеродермия на 47-годишна възраст. Другата му сестра Андреа, си отишла от този свят на 34 години от аневризма на мозъка. Други две деца от семейството, брат и сестра, са починали още при раждането, преди Боб да се появи. В кино базата IMDB, където са изброени цитатите на известните хора, се споменават неговите думи: "Не очаквах да живея толкова дълго", но не е посочено кога и къде.

"Съкрушени сме - нашият обичан Боб почина днес", каза семейство Сагет в изявлението си. "Той беше всичко за нас и искаме да знаете колко много обичаше феновете си, как събираше различни хора със смеха си. Въпреки че молим за спокойствие в този момент, ви каним да се присъедините към нас в спомена за любовта и смеха, които Боб донесе на света", казват още те.

65-годишният Сагет беше намерен мъртъв в хотелска стая в неделя в "Ritz-Carlton" в Орландо. Детективите не откриха следи от насилие, нито от употреба на наркотици. Няма и данни това да е следствие от ваксиниране, към момента. Миналото лято актьорът се шегуваше, че се ваксинира по пет-шест пъти на ден. Съдебните медици ще съобщят причината за смъртта му, когато са готови, казаха от полицията. Сагет беше във Флорида като спирка от комедийното му турне. Според датите в Twitter, той е изнесъл шоу събота вечер на плажа Понте Ведра. След това е написал: "Благодарна публика. Благодаря ви и аз! Не усетих кога направих 2-часов сет тази вечер. Отново съм пристрастен към това нещо".

Боб Сагет е роден във Филаделфия, но семейството се мести в Лексингтън, Вирджиния, когато той е на две години. Той искал да става лекар, но учителят по английски език в гимназията забелязал творческия му потенциал и го подтикнал към кариера в актьорската професия,пише сайтът Life.dir.bg.

Записва се във филмовия департамент на университета "Темпъл". Боб, накратко от Робърт, печели студентски "Оскар" през 1977 г. за документалния си филм "През очите на Адам" - черно-бял разказ за момче с реконструктивна хирургия на лицето.

Има 3 дъщери - близначки Обри Сагет и Лара Мелани Сагет (родени на 16 октомври 1989 г.) и Дженифър Бел Сагет (родена на 18 ноември 1992 г.), от бившата съпруга Шери Крамър Сагет. В сериала "Пълна къща", където играе спортният журналист, вдовец, Дани Танер също е баща на три дъщери - Диджей, Стефани и Мишел. В ролята на Мишел се редуваха близначките Ашли Олсен и Мари-Кейт Олсен.

Той е един от малкото комици, които са наричани едновременно "Най-лошият комик на всички времена" и "Най-добрият комик на всички времена".

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3