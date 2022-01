Иван и Андрей с важна новина за феновете си

Постоянното увеличение на заразените с коронавирус в България изплаши тв водещите и продуценти Иван и Андрей. Те решиха да вземат крайни мерки, за да се чувстват сигурни - както те, така и феновете им.

Водещите взеха категорично решение да се оттеглят към момента от важен проект, който имаше обявени дати и хората го очакваха с нетърпение.

С оглед на епидемиологичната обстановка в страната, екипът на Bulgaria wants you взе решение да отложи своите предстоящи събития в Бургас и Пловдив.

„Живот и кариера- защо в България?“ трябваше да се състои този уикенд, но при така нарастващият брой заболели от COVID-19 в цялата страна, провеждането на подобни мащабни форуми, би било безотговорно. Макар да няма изрична заповед за забрана на масови мероприятия, организаторите са на мнение, че от морална гледна точка са взели правилното решение.

„Въпреки огромното желание да реализираме двете събития, това противоречи на гражданската ни съвест и трезвата мисъл. Като социално-отговорна платформа, Bulgaria wants you осъзнава опасността от провеждане на форуми в такива мащаби и не искаме да рискуваме здравето на своите гости, лектори и партньори. Благодарим на стотиците регистрирани посетители и се надяваме, да споделят нашето мнение, че безопасността на всички, присъстващи в залата, трябва да бъде на първо място.“ - коментира Андрей Арнаудов, съосновател на платформата Bulgaria wants you.

"Идеята ни е хората да могат да се срещнат лице в лице с потенциални работодатели и да чуят историите на успеха на български предприемачи. С данните от последните два дни обаче ни се струва твърде рисковано това да се случи в пика на пандемията." - добави Иван Христов, съосновател на платформата Bulgaria wants you.

До няколко дни от Bulgaria wants you ще обявят официално новите дати на събитията. Очаква се те да бъдат през втората половина на месец март 2022г. Организаторите уточняват, че направените досега регистрации за Бургас и Пловдив, остават валидни за новите дати, пише show.blitz.bg.