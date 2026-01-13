Politico: Франция не желае Украйна да купува оръжия извън Европа с парите на ЕС

Нидерландия предлага да предостави на Украйна 15 милиарда евро за закупуване на оръжия, произведени извън ЕС, докато Франция, обратно, иска да въведе строга клауза „Купувай европейско“, съобщава Politico.

В статията се отбелязва, че Нидерландия и Франция обсъждат условията за заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна. Тези средства ще бъдат разделени между военна и бюджетна подкрепа.

Нидерландия смята, че на Украйна трябва да се даде по-голяма свобода да използва заема от 90 милиарда евро, който ЕС обеща на Киев за финансиране на отбраната.

Според изданието, няколко дни преди Европейската комисия официално да представи предложението си, нидерландското правителство е предложило да се отпуснат поне 15 милиарда евро на Украйна за закупуване на оръжия, произведени в САЩ и други страни, но не и в Европейския съюз.

Отбелязва се, че Франция, напротив, иска да въведе клауза, според която Украйна ще закупува само европейски оръжия. Клауза „Купувай европейско“ би затруднила значително потока от средства към страни извън ЕС.

Нидерландия подчертава, че подобен подход би вързал ръцете на Украйна и би ограничил способността ѝ да се защитава от руската агресия. Освен това, както отбеляза Амстердам, европейските страни не произвеждат определени видове оръжия в достатъчни количества, за да помогнат на Украйна.

„Украйна също така спешно се нуждае от оборудване, произведено от трети страни, по-специално американски системи за противовъздушна отбрана и прехващачи, боеприпаси и резервни части за F-16, както и от възможности за удари на далечни разстояния“, се казва в писмото на Нидерландия.

Добавя се, че макар Амстердам да подкрепя въвеждането на клаузата „Купувай европейско“, той предлага да се отпуснат средства на Украйна за придобиване на оръжия, с които Европа все още не разполага.

На 19 декември срещата на върха на лидерите на ЕС одобри предоставянето на 90 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна през 2026 и 2027 г. Киев ще получи безлихвен заем, обезпечен от бюджета на ЕС, след като лидерите не успяха да се споразумеят за предоставянето на репарационен заем, използвайки замразени руски активи.