Новини
Свят »
Франция »
Politico: Франция не желае Украйна да купува оръжия извън Европа с парите на ЕС
  Тема: Украйна

Politico: Франция не желае Украйна да купува оръжия извън Европа с парите на ЕС

13 Януари, 2026 04:17, обновена 13 Януари, 2026 04:27 490 3

  • франция-
  • нидерландия-
  • украйна-
  • оръжия-
  • европейски съюз

Според Нидерландия, подобен подход би вързал ръцете на Киев и би ограничил способността му да се защитава от руската агресия

Politico: Франция не желае Украйна да купува оръжия извън Европа с парите на ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нидерландия предлага да предостави на Украйна 15 милиарда евро за закупуване на оръжия, произведени извън ЕС, докато Франция, обратно, иска да въведе строга клауза „Купувай европейско“, съобщава Politico.

В статията се отбелязва, че Нидерландия и Франция обсъждат условията за заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна. Тези средства ще бъдат разделени между военна и бюджетна подкрепа.

Още новини от Украйна

Нидерландия смята, че на Украйна трябва да се даде по-голяма свобода да използва заема от 90 милиарда евро, който ЕС обеща на Киев за финансиране на отбраната.

Според изданието, няколко дни преди Европейската комисия официално да представи предложението си, нидерландското правителство е предложило да се отпуснат поне 15 милиарда евро на Украйна за закупуване на оръжия, произведени в САЩ и други страни, но не и в Европейския съюз.

Отбелязва се, че Франция, напротив, иска да въведе клауза, според която Украйна ще закупува само европейски оръжия. Клауза „Купувай европейско“ би затруднила значително потока от средства към страни извън ЕС.

Нидерландия подчертава, че подобен подход би вързал ръцете на Украйна и би ограничил способността ѝ да се защитава от руската агресия. Освен това, както отбеляза Амстердам, европейските страни не произвеждат определени видове оръжия в достатъчни количества, за да помогнат на Украйна.

„Украйна също така спешно се нуждае от оборудване, произведено от трети страни, по-специално американски системи за противовъздушна отбрана и прехващачи, боеприпаси и резервни части за F-16, както и от възможности за удари на далечни разстояния“, се казва в писмото на Нидерландия.

Добавя се, че макар Амстердам да подкрепя въвеждането на клаузата „Купувай европейско“, той предлага да се отпуснат средства на Украйна за придобиване на оръжия, с които Европа все още не разполага.

На 19 декември срещата на върха на лидерите на ЕС одобри предоставянето на 90 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна през 2026 и 2027 г. Киев ще получи безлихвен заем, обезпечен от бюджета на ЕС, след като лидерите не успяха да се споразумеят за предоставянето на репарационен заем, използвайки замразени руски активи.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жреца на Ботунеца

    7 1 Отговор
    Купуват не купуват накрая на хохохолитр 8м е все в г3ооо.Май е време да се осъзнаят кои са им враговете и кои приятелите .

    Коментиран от #3

    04:30 13.01.2026

  • 2 Ние.

    0 2 Отговор
    Води ни Путине води ни в мрака, води ни към щастието!

    04:44 13.01.2026

  • 3 Никакво осъзнавате

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жреца на Ботунеца":

    До западната граница и последните от тях
    Защо да ги жалим

    04:56 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания