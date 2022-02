Меган Маркъл няма никакво намерение да се връща в Кралството

Меган Маркъл не прави никакви планове да се връща в Обединеното кралство, тъй като Великобритания е загубена кауза за нея и принц Хари, казва кралски биограф.

Меган и Хари напуснаха Фирмата през 2020 г. и сега живеят в Калифорния с двете си деца Арчи и Лилибет, припомня life.dir.bg.

Оттогава Хари се е връща в Обединеното кралство два пъти - но и двата пъти пътува сам. Меган и Арчи не са били във Великобритания от две години. Дъщеря им Лилибет никога не е посещавала страната, след като е се роди в Калифорния миналото лято.

И сега според биографа Том Бауър, който пише книга за Меган, тя няма намерение да стъпва на Острова и въобще не я е грижа дали е добре дошла в Лондон. Ако в родината на съпруга ѝ, когото тя нарича на галено Хюз, не я одобряват много, то в Америка тя все още буди възхищение, отбелязва биографът.

Той добавя, че мини обиколката на Хари и Меган в Ню Йорк миналата година е била счетена за успех и че тя има солидна подкрепа сред "демократите, малцинствата и младите".

Междувременно миналия месец Хари заяви, че не е в състояние да заведе Меган и двете им деца в Обединеното кралство поради липса на сигурност. Той и Меган загубиха правото си на полицейската си защита, когато се отказаха от кралските си титли.

Бауър е един от най-известните биографи, публикувал задълбочени житейски истории на известни личности като Ричард Брансън и Борис Джонсън. Кралските теми не са му чужди - той пусна "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles" през 2018 г.