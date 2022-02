Никол Кидман като секси ученичка на 54 г. (СНИМКА)

54-годишната Никол Кидман се появи на новата корица на "Vanity Fair". Тя изглеждаше зашеметяващо, като показа завидни форми, пише dir.bg.

Носителката на "Оскар" е облечена в костюм като ученичка, който включва горнище, много къса пола и чорапи до коленете. На снимката Кидман позира до жълти порти, заобиколена от малка градина с цветя.

Снимката на Кидман, облечена в дрехи на италианската марка за висша мода Miu Miu, предизвика разногласия в мрежата, като някои от тях казаха, че снимката е обработена до неузнаваемост с фотошоп.

Мнозина твърдят, че коляното на Кидман изскача под ъгъл, несъответстващ на стъпалото ѝ.

Even beyond the bizarre styling and weirdo creative direction… this is just straight shoddy photoshop work…duplicated flower patch clear as day, foot becoming one with the grass…unclear if she is a missing part of her hip…smh that this got signed off on by so many.. pic.twitter.com/axIu24XhkL