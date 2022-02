Семейство Симпсън предрекли и войната в Украйна (ВИДЕО)

Анимационният филм “Семейство Симпсън” често влиза в заглавията на световните медии с различни предсказания за важни събития със световно значение. Това се случи за пореден път с войната в Украйна, която започна на 24.02.2022 г. Наблюдателни фенове на сериала забелязаха, че намек за такова развитие в Украйна е бил направен в епизод от 1998 г., пише woman.bg. В него Хоумър Симспън изстрелва погрешка оръдие в руски води по време на военно учение, а това кара Съветският съюз да разположи свои войски и танкове, за да може отново да постави основите на Берлинската стена.

I think The #Simpsons predicted the Crisis of #Ukraine & #Russia way before only #UkraineConflict #UkraineRussia pic.twitter.com/NFa3oUB5PX