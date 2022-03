Любимият на милиони по света Джон Бон Джоуви стана на 60 г.

Джон Бон Джоуви грабна с усмивка милиони момичешки сърца по света и у нас и това беше доказано на концерта на групата му в София преди десетина години, когато публиката беше силно дамска и най-напористите пораснали фенки се редяха около "езика" на сцената, протягайки ръце да ги докоснат. Някои вече бяха осъзнали, че музиката на бандата не е нещо чак толкова впечатляващо, нито вокалните данни на фронтмена, но те имат много сериозно място в хард рока от своето време. И са тяхната музика - всеки си обича това, с което е пораснал. Изнесли са повече от 2700 концерта в над 50 страни пред повече от 34 милиона фенове, пише dir.bg.

Джон закръгли житейската сметка на 60 години на 2 март. Винаги е излъчвал доброта, позитивизъм, вярност - все още е с ученическата си любов Доротея. Вечно момче, с най-пленителната усмивка.

Музикални хроникьори често са казвали, че Джони има най-красивата коса в хард рока. Неговата буйна грива, гъста, къдрава и пухкава се носи като ореол над него, отбелязват те. Затова когато подстрига косата си, беше преломен момент за почитателите му и неговия имидж. Тази негова позитивна, хлапашка, момчешка усмивка и животът му не кореспондират с ценностната система на жанра. При него отсъства формулата "секс, наркотици и рокендрол". Приоритетите му са Доротея, децата и рокендрола. Външно - да, сценичните дрехи, даже правят и лек глем завой, но той си остава почтен и верен на принципите си.

В това да бъде изпълнител харесва не изявите пред публика, а писането на песни.

Роден е като Джон Франсис Бонджиови-младши в петък, 2 март 1962 г. в Пърт Амбой, Ню Джърси, баща му е Джон Франсис Бонджиови-старши, а майка му е Карол Шарки. Тя е била модел и едно от първите зайчета на "Playboy". Запознава се със съпруга си, когато се записва за морски пехотинец на САЩ. Таткото вече е бил такъв.

Рождената дата на Джон е известна и със спортен рекорд - покойният баскетболист от НБА Уилт Чембърлейн отбеляза 100 точки за "Филаделфия Уориър" срещу "Ню Йорк Никс" на същата дата. Краен резултат от този мач: Филаделфия Уориърс - 169: Ню Йорк Никс - 147.

Бон Джоуви е роднина на покойния велик певец Франк Синатра, от страна на баща му, според броя на списание "Spin" от май 1988 г. (страница 22).

Джон има двама братя - Антъни и Матю. Самият той е татко на четири деца и е женен за Доротея Хърли от 1989 година.

Музикалната му кариера започва през юни 1982 г. Отхвърлен е от няколко звукозаписни лейбъла, включително "Atlantic Records" и "Mercury" (Polygram) за песента "Runaway", която записва със студийна група на име "The Allstars".

След отказа, той дава парчето на рок станция WAPP в Ню Йорк, известна още като "The Apple" на 103.5FM. и оттам включват песента в компилация за местни таланти и тя веднага става хит.

През 1983 г. подписва с "Mercury Records" за популяризирането на "Runaway" и за това трябва да сформира група. Събират се Дейвид Брайън, кийборд, Алек Джон Съч, басист, Тико Торес, барабанист, и неговият съсед Дейв Сабо на водеща китара. Скоро Сабо е заменен с Ричи Самбора, другият много харесван мачо на групата.

Пробивът идва с третия албум на групата, "Slippery When Wet", издаден през 1986 г. Той се превръща в най-продавания албум на групата, продаден в над 28 милиона по целия свят. Корицата е скандална и се наложило да я променят.

Следващият албум "New Jersey" е още по-успешен. Никой друг албум или изпълнител не е произвеждал толкова много хитове в топ 10 на "Billboard". И два от тях - "Bad Medicine" и "I'll Be There For You", оглавяват класациите на първо място. След това групата отпрашва на 18-месечно международно турне, а когато то приключва - правят пауза.

По време на почивката Бон Джоуви е нает да напише саундтрака за филма "Young Guns II". През това време актьорът Емилио Естевес го пита дали може да използва "Wanted, Dead or Alive" като титулна песен за филма. Бон Джоуви отвърща, че не смята, че тази песен е правилната и бързо написва "Blaze of Glory".

В интервю за списание "UNCUT" Кийфър Съдърланд казва: "Когато Джон (Бон Джоуви) се присъедини към екипа на "Young Guns II", всички ядяхме хамбургери в закусвалня и Джон драскаше върху една салфетка, да речем, шест минути. Той заяви, че е написал "Blaze of Glory" и подаде на Емилио Естевес салфетката. Ние хапвахме бургери, докато той написа песен номер 1! Накара ни да се почувстваме глупави".

Така Джон се вдъхновява за следващия си, този път соло албум "Blaze of Glory".

Сексапилът на Джон, наследен може би от майка му, е почетен от списание "People", откъдето го обявяват за най-секси рок звезда през 2000 година.

През 1992 той се събира с бандата за "Keep the faith" и така до 2020-а издават албуми, някои с оригиналния състав, но в последните години има нови музиканти на групата, които заместват Ричи Самбора и Алек Джон Съч.

Неговата "Soul Foundation" е основана през 2006 г. и подкрепя усилията за прекъсване на цикъла на бедността и бездомността. На 19 октомври 2011 г. открива "JBJ Soul Kitchen", обществен ресторант, където посетителите плащат това, което могат да си позволят за храната си, или с пари, или чрез доброволческа работа.

С Доротея, с която се говори, че са сключили брак в Лас Вегас, са родители на Стефани Роуз - на 29 години, Джеси Джейс Люис - на 27 години, Джейкъб Хърли - на 20 години и две години по-малкият Ромео.

Смята се, че финансовото състояние на музикантът е 318 млн. долара.

Преди няколко години той стана вегетарианец, след като съпругата му предложила да елиминират месото от домакинството им. "След повече от 30 години, в които съм консумирал на мъртви животни, разбрах, че лишавам децата си от тяхното здраве, защото и те са се тъпкали с това", каза той. "Така че премахнах от трапезата ни всички видове месо, с изключение на рибата", казва Джон, който предпочита соеви продукти и зеленчуци у дома.

Докато били на турнето си "Slippery When Wet" в Англия през 1988 г., Джон Бон Джоуви спасява ранен заек пред портите на замъка Уоруик - след като научава, че заекът трябва да бъде евтаназиран без упойка, той се втурва и спасява заека от болницата за животни. Бон Джоуви взел зайчето в хотела си и го нарече "Бъч". В крайна сметка той пуснал Буч в близката гора, преди да се отправи към следващото си шоу.

"Животът ми е много по-нормален, отколкото човек би могъл да си представи", казва шестата най-богата рок звезда в света, поставена в списъка между Стинг и Елтън Джон. "Няма платинени плочи, висящи никъде в къщата ми. Атрибутите на рок звездата никога не са били част от дома ми", и добави с усмивка, че е принцът на Ню Джърси пред "Irish Times" миналата година.

Там разказва и че е видял, че този лайфстайл, на рок звезда, е празен и нямал търпение да излезе от него.

"Нямах възможност да се справя с наркотиците и затова ги избегнах. Не намерих радост в това и нямах нужда се погребвам емоционално, така че за какво ми е?!".