Шер е готова да приеме украинци в дома си

Американската певица и актриса Шер съобщи, че е готова да приюти украински граждани в дома си. Изпълнителката, истинското име, на която е Шерилин Саркисян, публикува съобщението в Twitter.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US.