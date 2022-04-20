Велика сряда е!

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 -20.03) Хората, с които контактувате пряко, ще ви провокират по всички възможни начини и то не нарочно. Трудно ще ви е да запазите присъствие на духа, но вие го можете - просто, влезте в играта.

Водолей (21.01 -19.02) Настроението ви днес ще е доста закачливо, с което може да предизвикате спорове, сцени на ревност, неправилно разбиране и какво ли още не. За вас обаче е по-важно да имате много приятели, отколкото да затъвате в мрачните дебри на споровете. Ами просто превърнете опонентите в приятели.

Козирог (23.12 -20.01) Днес ще ви харесва да изпипвате нещата, да ги анализирате, да ги подреждате и оформяте. Днес можете да сбъдвате мечтите на другите с вашата отдаденост и сръчна работа. Позволете си да сте ценни не само за себе си, но и за света.

Стрелец (23.11 -22.12) Променливо ще е настроението ви днес. Оптимизъм - добре, философски поглед - добре, но къде е практическата полза от всичко това? Действайте конкретно и целенасочено с внимание към детайла; днес е ден за постигане на резултати.

Скорпион (24.10 -22.11) Приятелите са онези, които днес ще ви провокират да действате и дори ще ви хареса. А като бонус може и да спечелите нещо допълнително. Хубаво е да има човек приятели, нали? Освен, че ти е приятно с тях и допълнителни ползи изникват.

Везни (24.09 -23.10) Вашият поглед днес ще е насочен към забавните неща, към онези, които правят живота интересен. Ще търсите смисъла, ще търсите предизвикателството и трудно ще ви е да се фокусирате върху ежедневната проза. И все пак връзка има между духовното и материалното, може би дори е лесно да я видите.

Дева (24.08 -23.09) Ключовата дума за днес е резултатност. Това, което ще ви направи истински щастливи, е да видите реалния резултат на усилията, които сте вложили. Освен това няма да ви свърта на едно място, способни сте да енергизирате не само себе си, но и околните. Използвайте конструктивно цялата си сила с целия ентусиазъм.

Лъв (24.07 -23.08) Можете да направите невероятни финансови удари, стига да сте склонни да рискувате. Оставайки си в така познатата зона на комфорт печелите мнимо спокойствие и сигурност, но това ли е, което искате. Казано е - Господ обича смелите, готови ли сте да проверите истинността на това твърдение?

Рак (22.06 -23.07) Движение и много работа или работа в движение, така или иначе днес ще сте ангажирани с много задачи. Бъдете ясни и конкретни, анализирайте и действайте бързо. Нещата не търпят отлагане, мобилизирайте се. Личното отношение оставете за личните срещи, бъдете професионалисти.

Близнаци (22.05 -21.06) Очарователни и неустоими за света, но доста провокативни у дома. Днес ще трябва да се справяте с различни спорни ситуации. Някои стари модели на поведение отново ще са неудовлетворителни. Наблюдавайте се по-внимателно, потърсете подобни сходни ситуации и онова, което ви е провокирало да постъпите така. Ключът всъщност е в собственото ви подсъзнание; потърсете го.

Телец (21.04 -21.05) Имате доста находчиви хрумвания по финансови въпроси. Днес добри постъпления могат да ви донесат дейности, свързани с грижи за красотата. Може би ще ви е малко нервно и напрегнато, но това е само временно. Погледнете философски на света и си спомнете, че няма нищо сигурно.