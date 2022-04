Стивън Кинг: Путин трябва да умре, преди да ни избие

Стивън Кинг е един от легендарните писатели, които никога не се страхуват да говорят в социалните медии. Много политици са били дразнени от него, от Джоан Роулинг до Доналд Тръмп. Един от най-новите туитове на Стивън Кинг е за Путин.

Putin needs to be gone before he kills us all.

One way or the other.