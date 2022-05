20 любопитни факта за мастурбацията

Хората, както и бозайниците, мастурбират от мига, в който са открили, че могат да се докосват сами. Но една такава дълга история крие в себе си стотици любопитни факти, представени от sexwell.bg.

1. Дилдото е много по-старо от сексшопа

Първото известно на историците дилдо датира чак до палеолита. Древните египтяни също са имали фалосовидни предмети от камък и дърво, които използвали за проникване. Древните гърци пък ги доусъвършенствали и изобретили целенасочени предмети за задоволяване, които наричали „олисбос“.

2. Мастурбацията прави човекът независим и щастлив - което, исторически, не е било много угодно

Някои хора в миналото са полагали невероятни усилия, за да втълпят вина в умовете на тези, които се наслаждават на мастурбацията. "Onania", книга написана от Джон Мартен през 18-ти век, е първата в света публикувана книга за мастурбацията. Алтернативното ѝ заглавие – „Ужасният грях на себезамърсението и всички катастрофални последствия за двата пола“ може би ще ви дадат основна представа за това какво пише в нея.

3. Всички мастурбират - и хора, и животни!

Мастурбацията е широко разпространена в животинския свят. Приматите и лъвовете използват предните си крайници, прилепите използват краката си, моржовете – перките си, бабуините използват опашките си, а много други видове животни (елени, коне, птици и делфини) търкат гениталиите си срещу каквото намерят за достатъчно удобно. Слоновете пък използвали хоботите си, за да се задоволяват взаимно!

4. Апетитът идва с яденето - буквално.

През 1829 г. бил изобретен „Грахамовият крекер“ – бисквита, която била част от диетата на Грахам. Една от теориите била, че тази бисквита помага да се потискат „нездравословни желания“ чрез безвкусни храни – включително и сексуалния апетит. За какво ни е хубав живот изобщо, нали?

5. Скъпи, докторът ми го предписа...

Първият вибратор бил изобретен през 1869 г. от Джордж Тейлър. Тогава, разбира се, уредът не бил възприеман като секс играчка, а като „медицински инструмент“ предназначен да лекува жените от „хистерия“ – непознатата до тогава женска възбуда.

6. Ще те схрускам!

През 1907 г., една от най-популярните марки за зърнени закуски – Kellogg's Corn Flakes, решила да направи рекламна кампания, в която давала безплатна кутия на всяка жена, която намигнела на продавача в магазина. Причината за това? Предишните им реклами твърдели, че зърнените закуски понижават либидото и спират мастурбацията, но веднага след като тези идеи излезли от мода, компанията трябвало някак да спаси имиджа си.

7. Задоволяване на...търсенето!

Електрическите вибратори стават достъпни за потребителите от 1900 г. насам, след като станало ясно, че са лесни за ползване и хората ги харесват. И добре, че е станало така! Представете си днес, да отидете при личния си лекар за направление и да си запишете час за една бърза сесия с вибратора...

8. Минута за малко култура

Основателят на марката Good Vibrations събирал антични секс играчки в продължение на години. По-късно решил да отвори музей на античните вибратори Antique Vibrator Museum в Сан Франциско, който днес се води от куратора и сексолог Карол Куийн. В музея могат да се видят вибратори от 1800 до 1970 г., които са принадлежали на стотици "просветени" пра-пра-баби и пра-пра-дядовци.

9. Сексът е бил по-полезен от въглехидратите

Рейчъл Мейн, автор на книгата „Технологията на оргазма“, пише, че през 1917 г. в американските домове имало повече вибратори, отколкото тостери.

10. Отдавна не сме виждали такъв в Холивуд...

Първата поява на вибратор във филм е в „Насладата на вдовицата“ през 1920 г. Киното все още е доста свенливо по този въпрос...

11. Защо да шикалкавим...

В 50-те години на 20 век вибраторите били наричани как ли не, само и само да не се каже за какво се ползват. „Електрически масажори“, „уреди за отслабване“, „масажори за разкрасяване“ и други определения, чрез които можели да се появяват с реклами в женските списания. В днешно време, дори интернет медиите си остават все така консервативни...

12. Мъжете са от Марс, вибраторите - от Сексшопа

През 1974 г. вибраторът е обявен за уреда, който може да донесе максимално силна стимулация.

13. Take my money, honey bunny

1981 г. е годината, в която продажбите на вибратори за 12 месеца в САЩ акумулират $13 милиона долара.

14. Кой по-рано, кой по-късно

Проучване открива, че 53% от мъжете и 25% от жените мастурбират за пръв път между 11 и 13 г.

15. Урок по това как да обичаш себе си

През 1994 г. д-р Жоселин Елдърс заявява, че мастурбацията е една от най-безопасните форми на сексуално задоволяване и че според нея трябва да се дават уроци в часовете по сексология. Принудена е да подаде оставка почти веднага, което на свой ред става повод да се появи и световният месец на мастурбацията.

16. Всеки месец ще бъде май

Май, 1995г. – За пръв път се празнува „месец на мастурбацията“, организиран от Good Vibrations. Той е създаден в подкрепа на д-р Жоселин Елдърс, която бива уволнена защото предлага мастурбацията да влезе в материала за обучение в часовете по сексология. Целта на месеца на мастурбацията е да покаже на всички, че тя е безопасна, здравословна, безплатна, задоволителна и помага на хората да се опознаят!

17. Зайченцето бяло...

Знаменитият „вибратор-заек“ се появява в епизод на Сексът и Градът през 1998г. -“The Turtle and the Hare”. Продажбите скачат до тавана и оттогава това е един от най-обичаните видове вибратори!

18. Още малко култура...

През 1999 г. излиза книга, която изследва създаването на вибратора. Нейното име е "The Technology of Orgasm: “Hysteria,” the Vibrator, and Women’s Sexual Satisfaction" от Рейчъл Мейн.

19. Защото е полезно!

Австралийско проучване през 2003 г. открива, че мъже, които еякулират повече от 5 пъти седмично, намаляват рисковете си от рак на простатата.

20. Защото е още по-полезно!

Мастурбацията позволява на тялото да освободи микс от хормони на щастието като окситоцин и допамин, които повдигат духа, насладата и активират сензорите за „получена награда“ в мозъка. Това подобрява съня, намалява кръвното налягане, освобождава от стреса, отпуска мускулите и цялостно подобрява здравето.