Принц Хари и Меган Маркъл наели бившия бодигард на Майкъл Джексън

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл са наели бившия бодигард на Майкъл Джексън Алберто Алварес, който пръв съобщи за смъртта на певеца, пише вестник The Sun, цитиран от БГНЕС.



По-рано тази седмица Алварес беше забелязан да кара колело с Хари. Той охраняваше бившия член на кралското семейство, както и Чарли ван Страубензи, който е кръстник на сина на Хари и Меган.





The grandson of Queen Elizabeth II was photographed this week bicycling in his new hometown of Montecito, California -- while being closely watched by bodyguard-to-the-stars, Alberto Alvarez.... https://t.co/nOIbYLIMCe