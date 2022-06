Брадли Купър е неузнаваем

Ако не разпознаете белокосия мъж с очила, който пуши цигара на тези рекламни снимки, няма да бъде учудващо. Изглежда важен, но ви е бегло познат - като отдавна изгубен чичо или стареца, който играе шах всеки ден в парка.

Това е актьорът Брадли Купър - под пластове грим - в ролята на остаряващия композитор Ленард Бърнстейн в „Маестро“, биографичен филм, който в момента се снима за Netflix, пише CNN, цитиран от vesti.bg.

Netflix публикува снимките в своя Twitter акаунт и това доведе до много коментари.

