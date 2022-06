Джей Ло си навлече куп критики след скандално изказване за Шакира

В началото на юни Netflix пусна нов документален филм за Дженифър Лопес - "Halftime", който проследява най-скорошните постижения от кариерата на звездата, като се фокусира върху нейното представяне в шоуто на полувремето на мача по американски футбол "Super Bowl LIV" (2020) и нейния филм "Hustlers" (2019), пише vesti.bg.

Филмът показва задкулисния процес на създаването на емблематичното шоу на нея и Шакира в полувремето на Super Bowl през 2020 г. Тяхното изпълнение остана в историята с това, че то е първото по рода си, в което двама латиноамерикански артисти пеят заедно в полувремето.

Въпреки това, във филма, който се появи в Netflix на 14 юни, става ясно, че е имало редица проблеми по пътя, преди звездата да се качи на голямата сцена.

Публиката за пръв път научи истината, че Дженифър е била разочарована, че е трябвало да дели сцената със Шакира за 14 минути, защото обикновено един изпълнител получава същото време. Според Джей Ло двете е трябвало да получат двойно повече време на сцената.

Предишните солови хедлайнери като Бионсе и The Weeknd например са получили повече от 14 минути само за себе си.

Освен този проблем обаче е имало и друг - политическите аспекти на шоуто.

По време на изпълнението на двете звезди дъщерята на Дженифър - 11-годишната Ема - се присъединява към майка си.

На сцената Ема започва да пее от клетка, като е заобиколена от други затворени в клетка деца. След няколко секунди Ема излиза от клетката, а майка ѝ се връща на сцената, облечена в пелерина от пера с пуерториканското знаме от едната страна и американското - от другата.

Зрители стигат до заключението, че децата в клетки всъщност са символ на имигрантите, държани в препълнени клетки в американските центрове за задържане по южната граница.

Джей Ло и Шакира бяха широко възхвалявани за включването на политическа символика и привличането на вниманието към опустошителното отношение към имигрантите в САЩ. Организаторите на Super Bowl обаче първоначално не искали политиката да е част от шоуто. Джей Ло е успяла да ги убеди, след като е заявила, че иска съвместното ѝ изпълнение с Шакира да има смисъл.

"Не искам просто да си клатим дупето на ориенталски танци", казала тя.

can y'all just leave jlo and shakira alone!!! it's disgusting to put 2 latinas against each other when they actually get along very well #halftime pic.twitter.com/FhB7KkBDgP