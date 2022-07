Телескопът "Джеймс Уеб" направи нови СНИМКИ на Юпитер

Вълната от удивителни космически кадри през последната седмица продължава да залива Земята. Нови снимки на Юпитер засне космическият телескоп „Джеймс Уеб”. Кадрите са направени по време на тестовия период на съоръжението, на стойност 10 милиарда долара, пише NOVA.

На тях се виждат облаците на гигантската планета, известното голямо червено петно и дори някои от бледите пръстени. Телескопът е запечатал и няколко луни, включително Европа - студен свят, който крие огромен океан под ледената си обвивка.

„Джеймс Уеб” беше изведен в Космоса в края на миналата година. Той трябва да надзърне в миналото на Вселената, да изучи звездите и галактиките, които са се формирали веднага след големия взрив.

