Ким Кардашиян и Пийт Дейвидсън се разделиха

Риалити звездата Ким Кардашиян и Пийт Дейвидсън са скъсали и са решили да бъдат само приятели, съобщават източници, близки до двойката, пред E! News.

Вътрешните източници споделят, че макар двойката да изпитва "много любов и уважение един към друг", те са установили, че динамиката на дългите разстояния и натоварените им графици "правят поддържането на връзка наистина трудно". Раздялата е станала през изминалата седмица.

Пит прекарва част от лятото в Австралия, където работи по филма "Магьосници!". Що се отнася до Ким, тя продължава да отглежда четирите си деца - Норт, Псалм, Чикаго и Сейнт, заедно с бившия си съпруг Кание Уест.

"Разводът с Кание напредва", споделя друг вътрешен източник пред E! News. "Двамата са щастливи, че могат да заедно да гледат децата си нормално."

Още през ноември източник потвърди пред E! News, че Пийт и Ким официално се срещат. Тогава той заяви, че и двамата са наистина щастливи да видят накъде ще се развие това. "Пийт ѝ е казал, че не иска да се вижда с никой друг", отбеляза източникът. "Тя казва на близки хора, че връзката не е супер сериозна, но не се вижда с никой друг... Ким се опитва да не прави от това голяма работа, но е супер влюбена в него."

Двойката си размени целувка за първи път, когато Ким беше водеща на Saturday Night Live през октомври, а романсът им се разгорещи през следващите месеци.

"Беше сценична целувка, но все пак имаше малка тръпка", каза Ким в подкаста Not Skinny But Not Fat през април. "Не беше супер, лудо чувство. Няколко дни по-късно си казах: "Хм, има някаква тръпка", каза тя, преди да си спомни, че Пийт пропусна афтър партито след SNL. "По-късно се замислих за това. Казах си: "По дяволите, той е единственият човек, който не дойде".

След като двамата направиха нещата официални, той продължи да се сближава с децата ѝ и дори направи бърза епизодична роля в шоуто ѝ "Кардашиян" по Hulu. Очаква се Пийт да се появи във втория сезон, който ще дебютира тази есен, според трейлъра, в който се загатва, че двойката си взема душ заедно. По-рано

Миналия месец Пийт даде да се разбере, че иска да си създаде семейство един ден, като заяви в предаването "Hart to Hart" на колегата си комедиант Кевин Харт, че да имам деца е "голямата му мечта". Той сподели: "Това е нещо, за което се подготвям в момента, опитвам се да бъда колкото се може по-добър като мъж, да се развивам и да ставам все по-добър, така че когато това се случи, просто да е по-лесно."

Още тогава фенове на звездите се усъмниха, че нещо не е наред, защото Ким вече има четири деца и не може да износи повече заради физически проблем.

Неотдавна източник обясни пред E! News как двойката се опитва да направи така, че връзката им от разстояние да проработи, докато Пит снима в Австралия. "Когато са разделени, те са в постоянна комуникация", казва вътрешен източник. "Ким обожава това, че той винаги я разсмива и наистина я радва, когато разговарят".