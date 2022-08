Стивън Сегал снима филм за Донбас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Американската екшън звезда Стивън Сегал, който от дълги години е в близки отношения с Владимир Путин и подкрепя неговата политика, посети окупирания район на Украйна Донбас. Според ръководителя на самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин 70-годишната екшън звезда снима документален филм за "войната в Донбас", пише в. Сега.



Във вторник руският телевизионен водещ Владимир Соловьов сподели снимки от визитата на Сегал, кадри от нея се появиха и в Twitter профила на беларуската опозиционна телевизия NEXTA. На тях се вижда, че актьорът наблюдава останките от взривения затвор в Еленовка.

Steven Seagal has arrived to Olenivka to help Russia cover up their murder of 53 Ukrainian POWs.



The guy should be ostracized from Western societies. pic.twitter.com/hMTJrrL08u — Visegrád 24 (@visegrad24) August 9, 2022

Actor Steven Seagal, a vocal supporter of Vladimir Putin, showed up at a Russian-controlled prison camp ... the site of an explosion on July 29 that slaughtered at least 50 Ukrainian prisoners. https://t.co/c791eAJ8ib — TMZ (@TMZ) August 10, 2022

На 29 юли експлозия в сградата уби 53 украински военнопленници. Русия обвини Украйна, че е взривила затвора с ракети, предоставени от САЩ, но Киев казва, че руската армия е инсценирала артилерийски обстрел, за да прикрие следите на мъчение и екзекуция над затворниците. Появиха се и доказателства, че взривът е станал отвътре и е много вероятно военнопленниците да са били мъртви още преди това. ООН иска специална комисия да разследва случая.

Междувременно държавната руска агенция ТАСС цитира думите на Пушилин по адрес на Сегал: "Стивън отбеляза, че 98% от онези, които говорят за конфликта в масовите медии, никога не са идвали тук, затова светът не знае истината. Той иска да промени отношението към тази война."

Zelensky was implicated in crimes against humanity" - the first shots from the documentary by Steven Seagal, who visited the pre-trial detention center in Yelenovka today pic.twitter.com/aXJ8dCNHXA — Bethany cox CorbynOutrider# (@ARTESOSCURASBOO) August 10, 2022

70-годишният актьор получи руски паспорт през 2016 г., след като декларира подкрепата си за анексирането на Крим през 2014 г. В отговор Москва го назначи за специален пратеник на Русия в САЩ през 2018 г. Сегал е и член на партията "Справедлива Русия - За истината". Смята се, че той и Путин са намерили общ език заради общата си любов към бойните изкуства.

Сегал, майстор по бойния спорт айкидо, става звезда в началото на 90-те с роли в екшън филмите "Белязан да умре" и "Под обсада". След 2000 г. снима и у нас. Отдавна кариерата му е в упадък. В последните години актьорът нашумя главно с многобройните обвинения в сексуално насилие, което упражнил върху различни жени в периода между 1996 и 2018 г.