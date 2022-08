Рупърт Мърдок и Джери Хол се разведоха

Медийният магнат Рупърт Мърдок и моделът Джери Хол приключиха развода си след шестгодишен брак, съобщи адвокатът на Хол.



Това е четвъртият развод за 91-годишния Мърдок, който се ожени за 66-годишната Хол през март 2016 г. в Лондон.



"Джери и Рупърт Мърдок финализираха развода си", заяви адвокатката Джуди Полър пред АФП. "Те остават добри приятели и си пожелават всичко най-добро за в бъдеще".



Австралиецът Мърдок, който притежава много от най-известните вестници в света, има над 17 млрд. долара, според Forbes, пише БГНЕС.

Jerry Hall drops divorce petition. In her original petition, she said she did not have Rupert Murdoch's full financial information and was seeking it. This way, his financial details can be kept secret. https://t.co/h14tkuD6v0 via @MailOnline