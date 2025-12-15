Новини
Breaking Benjamin с първи концерт в България през 2026 г.

15 Декември, 2025 12:01 399 1

Шоуто ще бъде на 29 юни 2026 г. в Арена 8888

Breaking Benjamin с първи концерт в България през 2026 г. - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската рок банда Breaking Benjamin обяви първия си концерт у нас – на 29 юни 2026 г. в Арена 8888.

Формирани през 2002 г., Breaking Benjamin са едни от най-мощните и влиятелни имена в модерния тежък рок. Бандата има 10 №1 хита, платинени и мултиплатинени албуми, 8.5 милиарда стрийма и над 6.5 милиона последователи – фен база, която расте с почти религиозна преданост.

След подписването с BMG, групата се завърна с новия епичен и зареден с напрежение сингъл ‘Awaken’ – първата им нова песен от пет години. Предишните им албуми ‘AURORA’ и ‘EMBER’ дебютираха в световните класации, включително №3 в Billboard Top 200, и донесоха хитове като ‘Far Away’, ‘Red Cold River’ и ‘Torn in Two’.

На живо Breaking Benjamin са известни със звукова стена от китари, ударна ритмика, гранитни вокали и акустична енергия, която буквално се усеща физически. Публиката може да очаква мощен лайв с класики, нови песни и една експлозивна атмосфера, която не оставя никого без дъх.

Билети за концерта на Breaking Benjamin на 29 юни 2026 г. в зала Арена 8888 могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на цени от 60 лв. до 120 лв.

В продажба са и два вида VIP пакети, чиято цена варира спрямо ценовата категория на включения в тях билет. Повече информация за цените може да откриете на сайтовете на билетните оператори. Ето какво включват самите пакети:

Breaking Benjamin Meet & Greet VIP Package:

  • Билет от ценова категория 90, 100 или 120 лв.

  • Meet & Greet с Breaking Benjamin

  • Персонална снимка с групата

  • Подписан тур постер

  • Ламиниран пропуск от лимитирана серия

  • Ранен достъп до залата и мърчъндайз зоната

  • VIP хост на място

Breaking Benjamin Early Entry VIP Package:

  • Билет от ценова категория 70, 80, 90, 100 или 120 лв.

  • Подписан тур постер

  • Ламиниран пропуск от лимитирана серия

  • Ранен достъп до залата и мърчъндайз зоната

  • VIP хост на място


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    Скоро всички ще слушате руски пост-панк, синти-поп, и нью-вейв и даже ще ви харесва.

    12:04 15.12.2025