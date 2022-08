Заплашиха със смърт авторката на "Хари Потър"

Потребител е написал "не се притеснявай, ти си следващата" на авторката на романите за Хари Потър

Британската писателка Дж. К. Роулинг е била заплашена със смърт след нейн пост в защита на прободения снощи писател Салман Рушди.

57-годишната авторка на романите за Хари Потър публикува в профила си екранни снимки на съобщение от потребител, който е написал "не се притеснявай, ти си следващата" в отговор на нейн пост, в който тя пише, че се чувства много зле след новината за атаката срещу Рушди.

Екранните снимки на заплахата са придружени с таг на акаунта по поддръжка на Туитър и думите "Някакъв шанс за помощ?"

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU