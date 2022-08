Гладни овце и кози помагат на пожарникарите в Каталуния

Стада от гладни животни - овце и кози намаляват ниската растителност, за да бъдат създадени пояси срещу пожарите около градските райони, съобщи в. "Индипендънт".



Високите температури и сушите причиняват все по-чести горещи вълни по света, а с тях и все повече пожари. Докато Европа е засегната от една от най-силните суши от векове, се прилагат различни методи за намаляване на риска от пожар, засилван от изсъхналата растителност. Някои магазини престанаха да продават преносими барбекюта, бобрите в Англия помагат за регенерирането на влажните зони, а в САЩ най-авангардният пожарен самолет може да изсипе 6 т. вода над пламтящи местности.



В Испания обаче овчари и козари насочват животните си в рискови зони, за да намалят ниската растителност, която би служила като подпалки и да засили или продължи пожарите.



Четири стада усилено пасат в природния парк Сера де Колсерола, граничен с голяма част от Барселона. Целта е да бъде намален рискът от пожар, пише БГНЕС.

Watch how herders in Galicia, Spain, are using goats and sheep to fight forest fires pic.twitter.com/BSJepbgPZT