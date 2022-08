Дъщерите на Пол Нюман съдят благотворителната му фондация

Съдебно дело разкрива дълбок разрив между дъщерите на Пол Нюман и благотворителната фондация на покойния актьор, финансирана от постъпления от храните и напитките с марката "Нюманс Оун", пише БТА.

Наследниците на актьора Сюзан Кендал Нюман и Нел Нюман твърдят, че техните благотворителни организации би следвало да получават по 400 000 долара годишно от фондацията според волята на баща им, но от "Нюманс Оун" са отрязали наполовина тези суми през последните години.

Сестрите заведоха дело срещу фондацията в съд в Стамфорд, Кънектикът, настоявайки за 1,6 милиона щатски долара, които да бъдат дарени на техните фондации, за да се използват за благотворителност.

Двете жени казват, че баща им, основал фондация "Нюманс Оун" три години преди да почине през 2008 г., е позволил на организацията да използва името му при няколко условия, едно от които е да предоставя по 400 000 щатски долара на техните фондации.

Сюзан Кендъл Нюман, която живее в Орегон, и сестра ѝ Нел Нюман, от Калифорния, се тревожат, че фондацията се готви да ги лиши напълно от възможността да имат право на глас при изразходването на част от приходите за благотворителност от продажбата на продуктите. Те обвиняват фондацията и в "противопоставяне" на волята на баща им.

Paul Newman's daughters sue late actor's charity foundation https://t.co/SZ8b6WFL9f via @YahooNews

“This lawsuit does not seek personal compensation for Newman’s daughters, but simply seeks to hold (Newman's Own Foundation) accountable to the charities they have shortchanged