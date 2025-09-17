Новини
17 Септември, 2025 05:30 27 693 5

Кой има имен ден днес, 17 септември 2025 г. Честито!

Днес почитаме паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов

Кой има имен ден днес, 17 септември 2025 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 17 септември църквата почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов и отдава почит на добродетелите.

Преданието разказва, че през втората половина на І в. в Рим живяла една благочестива жена, християнка - тя се казвала София.

Тя имала три дъщери, които носели имената на християнски добродетели — Вяра, Надежда и Любов. Тя ги възпитавала в любов към Господа Исус Христос. Майката и дъщерите ѝ не скривали своята вяра в Христа и я изповядвали открито. Наместникът на Антиох донесъл за това на император Адриан (117-138), който заповядал да ги доведат веднага при императора. Когато застанали пред императора, всички присъстващи се изумили от спокойствието им: сякаш са ги повикали на светло тържество, а не на изтезание.

Адриан се опитал да ги убеди да принесат жертва на богинята Артемида, но младите момичета (Вяра била на 12 години, Надежда — на 10 и Любов — на 9 години) останали непреклонни, тогава императорът заповядал да ги изтезават жестоко. А майката била принудена да гледа нечовешките изтезания и страданията на децата си. Но тя проявила необикновена сила през цялото време. Не издържали и на изтезанията момичетата умират, а императорът разрешил на света София да вземе телата на дъщерите си и да ги погребе.

Три дни след кончината на децата си умира и майка им, която също била погребана при тях. Църква почита и света София като мъченица, защото като майка тя изживяла със сърцето си ужасните мъчения за Христа на своите възлюбени дъщери. Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 г. в Елзас, Франция.

На 17 септември имен ден празнуват София, Сока, Софи, Вяра, Вера, Верка, Надежда, Надя, Надин, Любов, Любомира, Любомир, Люба, Любо, Любчо, Любен.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    18 4 Отговор
    ЧИД на ПРАЗНУВАЩИТЕ ХОРА

    Коментиран от #3

    06:44 17.09.2022

  • 2 Име

    18 4 Отговор
    Честит празник! Бъдете живи и здрави! Господ в Нас и ние в Него! И Бог пред Нас и Ние след Него! Амин!!!

    07:04 17.09.2022

  • 3 Празнуващ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Да си жив и здрав господин Каруца.

    05:35 17.09.2024

  • 4 ЛЮБО

    6 2 Отговор
    ХУБАВ ДЕН НА ВСИЧКИ ИМЕННИЦИ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ!!!

    08:05 17.09.2024

  • 5 По Дрехите Посрещат!

    2 1 Отговор
    По Дрехите Посрещат!

    По Слугуването Оценяват!

    15:47 17.09.2024