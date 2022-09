Зоологическа градина в Китай показа клонирано полярно вълче (СНИМКИ+ВИДЕО)

Зоологическата градина в североизточния китайски град Харбин има нов питомец - тримесечноклонирано полярно вълче, съобщи ДПА, предаде БТА.



Животното е създадено от кожни клетки на дива вълчица, наречена Мая. Износено е от сурогатна майка бигъл. На три месеца то е здраво и живее със сурогатната си майка в зоопарка Поларленд.

