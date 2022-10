Участници в "Гласът на България" покориха световна класация

Цели 4 изпълнения от кастингите на тъмно в деветия сезон на "Гласът на България" влязоха в световната класация на "Най-добрите световни изпълнения за седмицата" / The best performances this week on The Voice в глобалния YouTube канал на музикалното шоу, пише dir.bg.

На световна слава и стотици хиляди гледания в мрежата се радват Борис Лапшов, Силви Филип, Калоян Николов и Елизабет Захариева, които попаднаха с изпълненията си сред акцентите в седмичните епизоди досега. След изключително силното присъствие в световната класация на участници от миналия сезон на "Гласът на България", ето че и тези от деветия се представя повече от достойно.

Вижте кои са тазгодишните родни и вече международни звезди в Best of The Voice в YouTube, още преди кастингите на тъмно у нас да са приключили.

Невероятният Борис Лапшов, който бе първият участник за сезона, за секунди обърна и четирите треньорски стола с уникалния си глас и изпълнение! Той е актьор и певец, мечтае да създаде собствен мюзикъл и перфектен ментор по пътя към изпълнение на мечтата си видя в лицето на Любо Киров.

Фурията Силви Филип впечатли и четиримата треньори с невероятното си сценично присъствие, много чар и овладян, страхотен глас. Нейният почерк над песента "Бохемска рапсодия" съвсем естествено я отведе при най-енергичния ментор, а именно DARA.

Калоян Николов станал известен като българския Джейсън Момоа в "Гласът на България" се е запътил убедително към финалите на тазгодишния сезон. Явно пътят му към тях минава през класацията The best performances, а атрактивната му външност и рокаджийска енергия вече го наредиха сред фаворитите на публиката. Калоян е част от отбора на Любо Киров.

Още в първите секунди на представянето си крехката и нежна Елизабет Захариева предизвика истински фурор и скоростно натискане на бутоните от четиримата треньори. Красавицата успя дори да ги изправи на крака с песента "I"m tired", за която се изисква изключително вокално майсторство, и избра да продължи звездното си участие в отбора на Галена.