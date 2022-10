Австралийка се гмурна във водите на Сидни след скок от хеликоптер (ВИДЕО)

Австралийската шесткратна шампионка от световните серии Red Bull Cliff Diving Рианан Ифланд отпразнува последната си победа в серията, като скочи от хеликоптер, за да се гмурне във водите край пристанището на Сидни, съобщи NOVA.

Гмуркането на Ифланд бележи завръщането ѝ преди финала на Световните серии в Сидни на 15 октомври, където тя ще бъде коронясана за шести път пред родна публика.

31-годишната Рианан скочи от 20-метрова височина.

"This is what I live for as a cliff diver."



Champion Aussie diver Rhiannan Iffland has pulled off a 'heli-dive' into Sydney Harbour, ahead of next weekend's Cliff Diving World Series finals. #9News pic.twitter.com/355p2jHtjN