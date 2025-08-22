Новини
Световната шампионка по самбо и джудо, Мария Оряшкова, стана майка

22 Август, 2025

С "Добре дошла, МАТЕЯ!" Оряшкова сподели голямата новина в живота си

Световната шампионка по самбо и джудо, Мария Оряшкова, стана майка - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Още преди появата на бебето, Оряшкова развълнува последователите си с емоционален пост, в който показа наедрялото си коремче и сподели: „Най-ценното чудо расте тихо, но променя всичко.“ Думите ѝ докоснаха сърцата на хиляди фенове, които с нетърпение очакваха голямата новина.


След обявяването на раждането, социалните мрежи се изпълниха с топли поздравления, благопожелания и окуражителни думи от приятели, колеги и почитатели на Мария. Вълната от позитивни емоции и подкрепа още веднъж доказа колко обичана и уважавана е тя не само като спортист, но и като човек. С появата на малката Матея, животът на Мария Оряшкова навлиза в нова, още по-вълнуваща глава.



