Световната шампионка по самбо и джудо, Мария Оряшкова, стана майка

Още преди появата на бебето, Оряшкова развълнува последователите си с емоционален пост, в който показа наедрялото си коремче и сподели: „Най-ценното чудо расте тихо, но променя всичко.“ Думите ѝ докоснаха сърцата на хиляди фенове, които с нетърпение очакваха голямата новина.
След обявяването на раждането, социалните мрежи се изпълниха с топли поздравления, благопожелания и окуражителни думи от приятели, колеги и почитатели на Мария. Вълната от позитивни емоции и подкрепа още веднъж доказа колко обичана и уважавана е тя не само като спортист, но и като човек. С появата на малката Матея, животът на Мария Оряшкова навлиза в нова, още по-вълнуваща глава.
