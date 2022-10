Компактдисковете навършиха 40 години

Не всеки може да се похвали с две рождени дати като компактдисковете. Електронните носители на информация са изобретени от физика Джеймс Ръсел - страстен почитател на музиката, през 60-те години, а през 1979 г. са създадени първите дискове за съхранение и разпространение на музика и оттогава започва летоброенето им. За музикалната индустрия компактдискът се превръща в най-модерния начин за разпространение на музиката в не толкова далечното време, когато онлайн музиката не съществуваше. Тя отбелязва рождението на диска на 1 октомври 1982 г., когато в Япония „52nd Street” на Били Джоел става първият в историята компактдиск в продажба, пише БТА.

Шестият студиен албум на музиканта всъщност излиза на пазара през октомври 1978 г. , оглавява класацията на Билборд и му носи две награди „Грами”. Но той влиза в историята и като първия албум на компактдиск или CD. На 1 октомври 1982 г. на пазара излизат 50 CD с музика и „52nd Street” е номер едно в каталога. Били Джоел се записва в този каталог и с още една тава – хитовият му „The Stranger”, който предшества „52nd Street”.

40 years ago this weekend, the first ever commercial CD was released in Japan. It was American singer-songwriter Billy Joel's six studio album '52nd Street'. #CD40 pic.twitter.com/FI8SAqFUMF